¡Insólito! Mujer tiene 31 dedos entre pies y manos, es considerada una bruja por su comunidad

Una mujer con 31 dedos en manos y pies ha sido llamada de ‘bruja’ por sus supersticiosos vecinos.

Kumari Nayak, de 63 años, está lista para ingresar en el Récord Guinness Mundial por tener la mayor cantidad de dedos del mundo: 19 dedos de los pies y 12 dedos en las manos.

Kumari, del distrito de Ganjam en Odisha, India, afirma que algunos vecinos crueles la han tildado de “bruja” y la evitan en la calle.

“Nací con este defecto y no pude ser tratada ya que pertenecíamos a una familia pobre. Han pasado 63 años desde que he tenido esta condición”, relata la mujer según refleja The Mirror.

Algunos vecinos creen que es una bruja y se mantienen alejados de ella. A veces vienen a verla, para observar de cerca todos sus dedos, pero nunca la ayudan. La mujer se ve obligada a permanecer en el interior de la casa para no sufrir insultos ni miradas de desprecio y miedo.

Una de sus vecinas, que es consciente de la condición de Kumari, dijo: “Esta es una pequeña aldea y la gente aquí tiene demasiadas creencias oscuras.

