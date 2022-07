Instagram da marcha atrás y suspende sus planes de imitar a TikTok tras la lluvia de críticas de usuarios y celebridades

Getty Images

Instagram ha anunciado el aplazamiento del lanzamiento de las nuevas funciones de su aplicación tras las críticas que ha recibido de usuarios, influencers y celebridades.

Entre las nuevas características se encontraba un aumento del contenido de video recomendado, en un estilo similar al de la aplicación rival TikTok.

La pantalla y las transmisiones fueron criticadas, porque los usuarios sentían que no podían ver las fotos de amigos y familiares como antes.

Meta, la empresa matriz de Instagram, dijo que quiere "tomarse el tiempo" para hacer los cambios correctos.

Emulando a la competencia

El giro de Instagram hacia más contenidos en video parece responder a la creciente popularidad del competidor TikTok, donde los usuarios publican y miran grabaciones en lugar de fotografías.

Según los datos de la empresa de análisis digital Sensor Tower, TikTok se ha descargado más de tres mil millones de veces en todo el mundo, lo cual la convierte en la primera aplicación que no es propiedad de Meta en alcanzar esta cifra.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, le dijo a The Verge que la versión de prueba de la aplicación renovada se eliminará gradualmente en unas semanas.

"Me alegro de que nos arriesgáramos; si no fallamos de vez en cuando, es que no estamos pensando lo suficientemente en grande o siendo lo suficientemente audaces", dijo a través de su cuenta de Twitter.

"Definitivamente necesitamos dar un gran paso atrás. Debemos aprender y entonces regresaremos con alguna nueva idea. Así que vamos a trabajar en eso", agregó.

Mosseri había publicado previamente un video que explicaba los cambios y decía que los videos de pantalla completa se promocionarían sobre las fotografías.

Pero después de algunas duras críticas, aclaró que seguirán "apoyando las fotos".

Hablan las celebridades

En respuesta al video inicial de Mosseri, la modelo estadounidense Chrissy Teigen dijo que los usuarios "no quieren hacer videos".

Por su parte, las celebridades Kim Kardashian y Kylie Jenner también compartieron una "petición" en línea para "hacer que Instagram vuelva a ser Instagram" en sus historias.

Toni Tone, autora y creadora de contenido, publicó lo frustrada que estaba con los cambios y cómo Instagram era mucho mejor cuando recibía contenido de las personas que ella elegía seguir.

Un portavoz de Meta le dijo a la BBC: "Según nuestros hallazgos y los comentarios de la comunidad, estamos pausando la prueba de pantalla completa en Instagram para que podamos explorar otras opciones, y estamos disminuyendo temporalmente la cantidad de recomendaciones que ve en su feed para que podemos mejorar la calidad de su experiencia".

"Reconocemos que los cambios en la aplicación pueden ser un ajuste, y aunque creemos que Instagram necesita evolucionar a medida que cambia el mundo, queremos tomarnos el tiempo para asegurarnos de hacerlo bien", agregó.

