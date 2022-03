Jared Leto es Morbius: ¿Puede el “peor” Joker tener éxito con un personaje de cómic?

Morbius (izquierda) y Joker (derecha), dos roles relacionados a los cómics interpretados por Jared Leto. (Fuente: Foto composición con imágenes de Sony Pictures, Michael Tran /AFP y Columbia Pictures)

Actor, cantante, director y documentalista, Jared Leto ha hecho todo a niveles insospechados de éxito, con un Oscar en su repisa por su rol en “Dallas Buyers Club” y decenas de millones de discos vendidos con su banda Thirty Seconds to Mars. Pero para los aficionados de las películas de superhéroes, Leto es famoso - o quizás infame - por la versión de Joker que realizó para la película “Suicide Squad” (2016) del Universo Extendido de DC, una de las más polémicas interpretaciones de un rol que se presenta como uno de los más codiciados de Hollywood y que hasta la fecha le ha valido premios de la Academia tanto para Heath Ledger como Joaquin Phoenix.

Ahora el actor busca salir de la sombra del payaso con “Morbius” este 1 de abril, otra película basada en tiras cómicas donde interpretará al epónimo antihéroe, un doctor que se ve contagiado de vampirismo intentando curar una enfermedad terminal. Y si bien el personaje pertenece al catálogo de Marvel, esta cinta formará parte del Universo Spider-Man de Sony en el que también habita películas como “Venom” y las próximas a salir “Kraven the Hunter” y “Madame Web”.

Las posibilidades de Leto de saltar de un rol a otro en el mundo de los cómics recaerá en su habilidad casi camaleónica para no solo interpretar diversos roles, sino encarnarlos mediante una versión casi extrema de actuación de método que él mismo denomina como “trabajo inmersivo”, donde se adentra tanto en un personaje que incluso adopta sus manierismos incluso alejados de las cámaras, logrando asustar incluso a sus compañeros de elenco y ganándose una reputación como uno de los más difícil actores con los que trabajar en Hollywood.

El actor de las mil caras

Nacido el 26 de diciembre de 1971 en la localidad de Bossier City, Luisiana, Leto y su hermano Shannon se criaron en lo que él describió como una “comuna hippy”, lo que le inculcó un amor por las artes. En 1992 se mudó a Los Ángeles buscando una carrera como director, pero terminó involucrándose en la vida actoral.

Tras una serie de apariciones en la televisión, incluyendo un papel principal en la serie juvenil “My So-Called Life” y la película para televisión “Cool and the Crazy” en 1994, Leto tuvo su debut cinematográfico en 1995 con “How to Make an American Quilt”. Pero el rol que lo lanzó a prominencia llegó dos años después, cuando interpretó al atleta Steve Prefontaine para la cinta biográfica película “Prefontaine” (1997), en la cual el actor se sometió a un duro entrenamiento para imitar los manierismos y el físico del deportista, incluyendo adoptar su peculiar estilo de correr con el torso erguido, adoptado por el atleta por la menor longitud de sus piernas.

Jared Leto en "Prefontain", uno de los primeros roles donde su trabajo de actuación de método se mostró de forma prominente. (Foto: Buena Vista Pictures)

Lo que siguió en la carrera de Leto fueron una serie de impresionantes interpretaciones, apareciendo en “The Thin Red Line” (1998) de Terrence Malick y “Fight Club” (1999) de David Fincher, este último donde se robó la atención con su interpretación como el sociópata Angel Face, uno de los miembros del epónimo club de la pelea. Fue también en esta época que Jared comenzó su banda Thirty Seconds to Mars con su hermano Shannon.

Leto demostró los límites a los que estaba dispuesto llegar por su arte con su trabajo en “Requiem for a Dream” (2000) de Darren Aronofsky, cinta donde interpreta a un adicto a la heroína y para al cual el actor se preparó bajando alrededor 12 kilos e incluso viviendo entre adictos en las calles de Nueva York.

“Fue idea mía (el perder peso), y pensé que dadas las circunstancias, dadas mis propias experiencias personales en torno a la adicción y los adictos, era apropiado, físicamente, que estuviera en ese lugar”, afirmó Leto a la revista Vulture. “También pensé que si perdía mucho peso y restringía mi ingesta de alimentos, eso me pondría en un lugar de antojos constantes. Pensé que era un buen estado”.

Fue también en el set donde se reportaron algunos roces entre Leto y el resto de los actores, con la estrella de la cinta, Jennifer Connelly, describiendo su relación laboral con el actor como buena, pero “a veces un poco volátil”.

Dividiendo su atención entre la música y la actuación, Leto continuó trabajando en películas como el thriller “Panic Room” (2002), el drama “Lord of War” (2005), el drama biográfico “Chapter 27″ (2007) y la película de ciencia ficción “Mr. Nobody” (2009). Su gran regreso ocurrió en 2013 con “Dallas Buyers Club”, cuando interpretó a Rayon, una mujer transgénero que sufre de sida y que se vuelve una aliada del protagonista Ron Woodroof, interpretado por Matthew McConaughey.

Para el rol Leto volvió a perder peso, en esta ocasión alrededor de 13 kilos, y depiló todo su cuerpo. Además, se mantuvo en personaje durante toda la filmación, llevando a que el director Jean-Marc Vallée famosamente dijera que “nunca conocí a Jared. Conocí a Rayon; no conozco a Leto. Jared nunca me mostró Jared. Durante nuestro primer encuentro él era Rayon, y me intentó seducir. Él estaba tan metido en el personaje y se había vestido como Rayon”.

McConaughey por su parte alabó la dedicación de Leto: “Puede que a algunas personas les haya chocado el ideal de Jared de estar metido en el personaje todo el tiempo. Bueno, qué lástima, fue bueno para él y fue bueno para mí; habría sido fácil para un actor caricaturizar este papel, pero Jared mantuvo a Rayon con los pies en la tierra en sus excentricidades. Jared apostó por lo ‘humano’, y eso hizo que fuera mucho más fácil actuar con él y más veraz.” Tanto Leto como McConaughey se llevaron un Oscar por estos roles en la ceremonia del 2014.

Una broma nada graciosa

Establecido ya como una de las más grandes estrellas de Hollywood, Leto recibió la oferta de interpretar a Joker en la próxima película de “Suicide Squad” (2016) de David Ayer, parte crucial de los intentos de Warner Bros. y DC comics de establecer un universo cinematográfico parecido al de sus rivales en Marvel.

Esta no era una tarea fácil, ya que Leto tuvo que competir con la críticamente aclamada interpretación de Heath Ledger del personaje en “The Dark Knight”, rol que le valió un Oscar póstumo al actor en uno de los primeros premios de este tipo que se dio a las películas basadas en cómics.

La interpretación de Leto en cambio dio mucho que hablar, en particular su diseño del ‘príncipe payaso del crimen’ que convirtió al villano en una figura que mezclaba el punk con la moda gangster. Sus múltiples tatuajes, en particular uno en su frente con la palabra “damaged” (“dañado”), también fueron motivo de mofa. En resumen, esta versión del Joker nunca se ganó el cariño de los fans.

La versión de Joker por Jared Leto "Suicide Squad". (Foto: Warner Bros.)

Quienes también tuvieron problemas con Leto y su interpretación del villano fueron sus compañeros de reparto, quienes revelaron que durante el “trabajo inmersivo” del actor este se convirtió en un verdadero agente del caos, enviándoles insólitos regalos, incluyendo un ratón a Margot Robbie, quien interpretaba a Harley Quinn.

Otros reportes de que el actor envió cuestiones más asquerosas como condones usados fueron negados recientemente por el actor, quien le dijo a Entertainment Weekly que “cualquiera de los poquísimos regalos que se hicieron fueron dados con un espíritu de diversión y aventura y recibidos con risas, diversión y emoción. ¡Está todo filmado! ¡Lo filmaron todo! La gente se estaba muriendo. Sólo nos divertíamos”.

El vampiro viviente

Leto ahora tiene oportunidad de dejar su marca en un nuevo universo cinematográfico con “Morbius”, cinta fundamental en los intentos de Sony de crear una nueva franquicia en torno a los villanos de Spider-Man, a pesar de que el héroe arácnido continúa trepando rascacielos en el MCU.

Morbius, también conocido como el vampiro viviente, es un recurrente enemigo del Hombre Araña, aunque en los últimas décadas ha girado más a convertirse en un anti-héroe, lo mismo que pasó con el más popular personaje de Venom interpretado por Tom Hardy en la pantalla grande.

Continuando el universo establecido por "Venom" basado en personajes de Spider-Man, en esta película tenemos al científico Michael Morbius (Jared Leto), quien queda infectado con una extraña forma de vampirismo en su intento de curarse de una rara enfermedad. (Foto: Columbia Pictures)

La diferencia entre popularidad de personajes no parece molestarle mucho a Leto, quien en diálogo con Variety afirmó estar emocionado en ser la primera persona en interpretar al nosferatu. “He estado siempre interesado en la transformación, y esta era una manera de explorar el territorio en una gran película de Marvel. Era imposible decir no”.

“Morbius” ha sido una de las tantas películas cuyo estreno fue afectado por la pandemia del coronavirus. Inicialmente programada para estrenarse en julio del 2020, ahora llega casi dos años después a los cines el 1 de abril. Leto señaló a la misma publicación que hay un punto a favor de estas postergaciones: “Si no funciona, tenemos una buena excusa. Esperamos demasiado”.

Estas postergaciones también permitieron que volviera a un rol insospechado, al permitirle volver a interpretar a Joker en una de las pocas escenas añadidas a la versión de Zack Snyder de “Justice League” que HBO Max estrenó en 2021. “Ese rol fue la oportunidad de mi vida. Y tuve la oportunidad de hacerlo dos veces”, señaló.

Y si bien “Morbius” parece señalar que Leto ha cambiado su maquillaje de payaso por los colmillos, el actor no descartó volver a interpretar a Joker. “Nunca digas nunca”, afirmó.