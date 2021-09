Jean-Pierre Adams: muere futbolista francés tras pasar 39 años en coma por un error médico

Más de la mitad de su vida en coma.

El futbolista francés Jean-Pierre Adams murió este lunes a los 73 años, luego de vivir 39 años inconsciente.

En marzo de 1982, el futbolista fue ingresado en el hospital para una cirugía de rodilla, pero nunca recuperó el conocimiento después de un error en el suministro de la anestesia.

Nacido en Senegal, el defensor jugó más de 140 partidos con el Niza. También fue parte del plantel del Paris St-Germain.

Este último equipo, en un comunicado, dijo que "este lunes, 6 de septiembre, el PSG perdió a una de sus mayores glorias". Y agregó que la "alegría de vivir, el carisma y la experiencia de Adams imponen respeto".

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.