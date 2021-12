Jefe despide a 900 empleados vía Zoom antes de Navidad

Recientemente un clip que se ha vuelto viral en Twitter, ya que en el se aprecia un fragmento de una videollamada por la plataforma Zoom, en donde el jefe de una empresa despidió a 900 de sus empleados.



El director ejecutivo de la compañía hipotecaria de Estados Unidos Better, ha generado gran polémica y una serie de críticas en redes sociales, ya que, a escasos días de Navidad, decidió despedir a cientos de trabajadores, y no solo eso, sino que lo hizo por medio de videollamada.

CEO despide a 900 empleados por Zoom: "Su empleo se rescindió, con efecto inmediato"

La empresa dio a conocer a sus ahora exempleados, su despedido hace algunos días, a través de una videollamada por Zoom en la que reunió a trabajadores de Estados Unidos e India para informarles de su nuevo estatus de desempleo.

De acuerdo con el portal The Guardian, Kevin Ryan, director financiero de Better.com, dijo que la compañía despidió al 9% de sus empleados, es decir a 900 trabajadores.



“Vengo a ustedes sin buenas noticias”, se escucha decir a Vishal Garg, director ejecutivo de Better.com, al comienzo de la videollamada realizada el miércoles de la semana pasada y que circuló ampliamente en redes sociales.



“Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se rescinde inmediatamente”, continuó Garg, citando cambios en el mercado, “eficiencia ”y “productividad”como las razones detrás del despido masivo.



"El mercado ha cambiado ... tenemos que movernos con él para sobrevivir", ofreció como explicación el hombre de 43 años. "En última instancia, fue mi decisión y quería que lo escucharan de mí".

Empleados recibirán un correo electrónico de Recursos Humanos

Posteriormente, de acuerdo con algunos informes, el director ejecutivo dijo que los empleados podrían esperar un correo electrónico de RR.HH. con detalles de indemnización y beneficios.



Garg, que se describe a sí mismo como un "emprendedor en serie", dijo que la decisión fue "realmente desafiante" y señaló que era la segunda vez en su carrera que había hecho tales recortes de empleo.



“No quiero, no quiero hacer esto. La última vez que hice esto, lloré. Esta vez espero ser más fuerte”, dijo durante la videollamada.



Un ex empleado describió que la duración de la videollamada fue de "tres minutos como máximo", en una entrevista con The Daily Beast.

“Nos tiraron como basura. Estuvimos allí desde el principio y trabajamos duro para la empresa y para nuestros roles”, dijo otro.

Despido por videollamada causa indignación en internautas

en poco tiempo, despues de que el video se hiciera viral, llegaron una lluvia de comentarios , ya que el caso desató la indignación de los usuarios en redes sociales, ya que varios internautas han criticado al CEO por despedir a sus empleados a través de una videollamada y no en persona, agradeciendo a cada uno por su trabajo.

"Cero respeto a las personas", "Antes y no hizo un grupo de WhatsApp", "Sí será muy inhumano, pero como para qué quieres ver al jefe si igual te van a despedir", fueron algunos de los comentarios que provocó el video