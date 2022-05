Johnny Depp vs Amber Heard: el severo interrogatorio de la abogada Camille Vásquez que puso a la actriz contra las cuerdas

EPA Amber Heard estuvo en el estado cuatro días.

Amber Heard concluyó cuatro intensos días en el estrado, rindiendo testimonio en el juicio de difamación que la enfrenta a su exesposo Johnny Depp.

Los dos últimos días fueron dedicados a un arduo contrainterrogatorio a cargo de la abogada de Depp, Camille Vásquez, que cuestionó la veracidad del testimonio de Heard sobre la violencia conyugal a la que dice haber sido sometida.

En una detallada y rigurosa intervención, Vásquez acusó a Amber Heard de consumir drogas, de golpear a Depp, de ser abusiva con otras de sus parejas y de manipular las fotografías que usó como evidencia de la violencia física del actor.

La abogada buscó varias veces desacreditar el testimonio y hubo varios intercambios airados, cuando pidió repetidamente a la testigo que se ciñera única y específicamente a las preguntas que le hacía.

El caso se relaciona a una columna de opinión que Heard publicó en el diario The Washington Post en 2018 en la que afirmó ser una víctima de abuso doméstico, desde la niñez a la edad adulta, sin mencionar a Depp explícitamente.

Depp, de 58 años, niega haberla atacado y presentó una demanda por difamación por US$50 millones, alegando que el artículo seriamente diezmó su capacidad de ganarse la vida como actor.

Por su parte, Heard, también actriz, de 36 años, interpuso una contrademanda por US$100 millones.

La bronca de 2015

El martes, Camille Vásquez concentró su contrainterrogatorio en la versión que Heard dio sobre los eventos de una extensa pelea que la expareja tuvo en 2015 en Australia, cuando recién se habían casado.

Esa acalorada bronca ha sido abordada varias veces durante el juicio.

Depp afirma que su entonces esposa le cortó la punta de un dedo cuando le arrojó una botella de vodka. Heard dice que Depp la violó con una botella.

Pero Vásquez cuestionó por qué Heard no buscó atención médica a pesar de declarar que había sufrido cortes y moretones durante la caótica pelea.

EPA Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp, fue implacable con Heard.

"Usted es la que atacó a alguien con una botella en Australia, ¿no es cierto, señorita Heard?", dijo la abogada.

En respuesta, Heard aseguró. "no ataqué a Johnny, nunca".

Sin embargo, reconoció que sí había golpeado a Depp en varias ocasiones, que dijo sucedieron después de "años de no defenderme". Su testimonio es que lo golpeó "reactivamente" durante los altercados físicos.

Trifulca en el aeropuerto

Camille Vásquez trajo a colación las acusaciones contra Heard de que abusó físicamente de su exnovia, la artista y fotógrafa Tasya van Ree.

Getty Images Amber Heard y Tasya van Ree tuvieron una relación amorosa durante varios años.

Estuvieron en una relación hasta 2012, pero, según un informe del diario USA Today, en 2009 la pareja tuvo una discusión en un aeropuerto durante la cual Heard golpeó a Van Ree en el brazo.

Dos policías supuestamente escucharon el golpe y luego vieron cómo Heard le arrancó un collar. Resultó arrestada, pero las acusaciones fueron retiradas.

Van Ree luego negó públicamente que Heard hubiese abusado de ella durante el altercado, diciendo recordar las actitudes "homófobas" contra la pareja una vez se supo que ambas tenían una relación amorosa y no eran simplemente amigas.

"Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado", dijo Vásquez.

"Nunca he atacado a ninguna pareja", insistió Heard. "Nunca ataqué al señor Depp o ninguna otra persona a la que haya estado románticamente vinculada, nunca".

"Notas de amor"

EPA "Quiero destrozarte en pedazos", dice esta "nota de amor" de Amber Heard que fue presentada como evidencia en el tribunal.

Al jurado se le mostró un extracto de un diario -que Heard describió como "notas de amor"- en el que parece disculparse con Depp.

"Lo siento, me puedo enloquecer. Siento haberte lastimado", escribió. "Me puedo volver malvada cuando me hacen daño".

Heard explicó que "es importante pedir disculpas cuando estás tratando de dejar atrás una pelea".

En otra nota, escrita después de la supuesta violación con una botella, Heard describe su compleja y apasionada relación con el actor.

"El amor verdadero no es únicamente sobre la locura de la pasión ni de escoger a cambio la seguridad de la paz. No, se trata de tener ambas cosas, de enamorarse locamente con tu amigo", escribió. "Te quiero destrozar en pedazos".

La exposición de estas notas también estuvo acompañada de una grabación en la que se escucha a Heard decirle a su entonces esposo que "me enfurezco tanto que pierdo el control" y que no puede garantizar que sus acciones no se tornarían "físicas".

Fotos contradictorias

En la primera sesión del contrainterrogatorio el lunes, Camille Vásquez produjo una serie de fotos que fueron tomadas 24 horas después de las supuestas golpizas que Depp le propinó a su otrora esposa.

Heard había testificado que tras esas golpizas había quedado con moretones, cortes y en algunas ocasiones con la nariz hinchada y posiblemente rota.

Sin embargo, en las fotos que se proyectaron no aparenta tener secuelas. Heard explicó que se había aplicado compresas de hielo y cubierto el rostro con maquillaje.

El martes el jurado vio otras fotos producidas por la misma Heard que la muestra con regiones rojizas de la cara después de un último altercado ocurrido en mayo de 2016 antes de pedir el divorcio.

Getty Images Vásquez sugirió que la foto de la izquierda había sido retocada para que el pómulo de Heard se viera más rojizo.

Vásquez mostró dos copias diferentes de una misma foto y sugirió que Heard había manipulado una de ellas. "Usted editó estas fotografías", declaró.

Pero la testigo lo negó: "Nunca".

Vásquez continuó acusándola de que "incrementó la saturación para hacer que su cara se viera más roja".

Heard respondió: "Eso es incorrecto. No la retoqué".

Un cuchillo de regalo

Reuters El cuchillo tiene la inscripción en español: "Hasta la muerte".

En 2012, Heard le compró un regalo a Depp, era al comienzo de su relación, alrededor de la época en la que supuestamente el actor estaba pasando por ciclos de violencia.

El regalo de cumpleaños era un cuchillo de cazador con la inscripción en español "Hasta la muerte".

Heard había explicado anteriormente que la inscripción se relacionaba a lo que Depp solía decir de la relación, que "la única manera de salir de esta era la muerte".

El cuchillo había sido mencionado en testimonios, pero no había sido presentado, hasta que Vásquez pidió que se le mostrara al jurado y cuestionó por qué se le había ocurrido darle ese regalo a Depp durante una fase violenta.

"Ese es el cuchillo que le dio al hombre que la estaba golpeando", dijo la abogada.

La réplica de Heard: "No estaba preocupada de que fuera a apuñalarme".

Drogas en el menú de la boda

Muchas de las declaraciones de Amber Heard aluden al constante consumo de drogas y alcohol por parte de Johnny Depp y cómo esto desataba su cólera y subsiguiente violencia.

Heard tomó una colección de fotografías que se proyectaron en el tribunal en las que Depp se ve medio inconsciente, con la boca desencajada o tendido en el piso embriagado o drogado.

Toma del juicio Amber Heard mantuvo un registro fotográfico del consumo de drogas de Johnny Depp.

Una de las fotos muestra la mesa del desayuno con unas líneas de cocaína, cuidadosamente preparadas y listas para inhalar con la parafernalia respectiva.

En una de las sesiones, Camille Vásquez también cuestionó la autenticidad de esa foto y luego abordó el consumo de drogas de la propia Amber Heard.

Heard dijo que la noche antes de su boda con Depp, en febrero de 2015, en la isla privada del actor, tenía planeado consumir hongos alucinógenos con sus amigas en su despedida de soltera.

Vázquez proyectó un correo electrónico con la agenda preparada por la novia para la cena antes de la boda en la que habría "una fiesta bailable con drogas y música".

"¿Usted planeó tener drogas en su boda con alguien a quien ha descrito como un drogadicto?", increpó la abogada, "…una cena con su esposo, 'el drogadicto', 'el monstruo', y consumir drogas con sus amigas".

Heard indicó: "reconozco que eso es lo que el correo sugiere. La agenda terminó cambiando".

Añadió que iba a haber marihuana en la isla y, con anterioridad, el jurado había escuchado que ella y sus amigas habían consumido éxtasis durante la ceremonia.

Después de dos días de tener a Amber Heard contra las cuerdas, Camille Vásquez concluyó su contrainterrogatorio.

La abogada de Heard intentó replicar con poco éxito, interrumpido por las objeciones del equipo legal de Depp.

