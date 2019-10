"Joker" de Joaquin Phoenix: cómo este personaje se volvió tan siniestro

Desde su estreno, la película "Joker", con la interpretación estelar de Joaquín Phoenix, ha estado envuelta en polémica.

En el Festival de Venecia recibió una ovación de ocho minutos y ganó el principal premio.

Luego, algunos críticos tuvieron una reacción negativa al filme, que tildaron de irresponsable por " fomentar la violencia " .

Con el paso del tiempo el personaje del Joker ha pasado de ser un malvado de pacotilla a convertirse en un psicópata despiadado, de igual forma que l as películas de superhéroes también se han vuelto más oscuras.

¿Qué pasó con el archienemigo de Batman, apto en un principio para todos los públicos? ¿Cuál ha sido su evolución en la pequeña y la gran pantalla?

BBC Mundo te presenta a 5 de los actores que estuvieron a cargo de interpretar al famoso (¿infame?) villano a lo largo de las décadas y cómo lo fueron transformando.

César Romero

Getty Images El Guasón de César Romero (segundo a la izq.) era uno de los "archivillanos" de la serie de TV Batman.

El actor de origen cubano César Romero, galán del cine de los años 40 y 50, fue seleccionado como el "archivillano invitado especial" El Guasón (Joker en español), que aparecía esporádicamente en la serie de televisión Batman de los años 60.

Intencionalmente producida como una parodia de los comics de superhéroes, la serie fue filmada en colores primarios, con personajes desbordados, vestidos en trajes estrafalarios y hablando en ridículas frases de cajón.

El Joker de César Romero encajó muy bien con ese fantástico e inocuo "Batiuniverso" donde las cosas no se tomaban muy en serio.

La violencia se limitaba a peleas entre los rivales, caracterizadas por gráficos de "¡CRASH!", "¡PUM!" Y "¡PAM!" que saltaban en la pantalla.

Ese Joker no tenía nada de introspectivo, resentido o amenazante. Era un alegre y bufonesco pícaro, que emprendía sus absurdas fechorías con regocijo, caminando en puntillas y soltando carcajadas… hasta que caía atrapado por el héroe enmascarado.

Romero entendió que el personaje era una caricatura, no un criminal auténtico , tanto así que el actor rehusó afeitarse su característico bigote para el papel y este quedó visible a pesar de las capas de maquillaje que le pusieron encima.

Jack Nicholson

Getty Images El Joker de Jack Nicholson era un auténtico criminal.

Fue cuando Batman llegó a la pantalla grande en 1989, que la personalidad siniestra de Joker empezó a tomar forma en manos del famoso actor Jack Nicholson.

El tres veces ganador del Oscar (dos al mejor actor y uno como actor de reparto) pidió para participar en el filme una suma exorbitante, además de un porcentaje de la taquilla, su propio horario de trabajo y que su nombre apareciera primero en los créditos.

El Joker de Nicholson es un sociópata mafioso , que sufre un horrendo accidente que le blanquea la piel y deja su rostro desfigurado con una sonrisa permanente.

Así, el criminal se vuelve un psicópata maniático cuyas víctimas realmente sufren y quedan desfiguradas como él. No tiene escrúpulos para usar armas de destrucción masiva como gases tóxicos, para lograr sus objetivos.

Su entorno es una Ciudad Gótica alienante, en la que el mismo Batman es un personaje sombrío .

El macabro atractivo que le infundió Jack Nicholson a su Joker hizo que este personaje opacara al héroe en esa película.

Heath Ledger

Getty Images Unos dicen que la compenetración de Heath Ledger con el personaje pudo haberle costado su vida.

Meterse en los zapatos de Jack Nicholson no es tarea fácil, pero el actor australiano Heath Ledger estuvo más que a la altura, con una elaboración del personaje del Joker que lo llevó a extremos físicos y psicológicos.

Su Joker, en la película de 2008 "Batman: El Caballero de la Noche", era un asesino en masa, psicópata y esquizofrénico .

Ledger quería diferenciarse de sus antecesores y, para crear el personaje, se encerró en el cuarto de un hotel durante seis semanas para que el asilamiento le permitiera explorar las profundidades psicológicas de Joker.

Estudió otras personalidades criminales y antisociales, experimentó con diferentes tipos de voces y posturas corporales, y trabajó de cerca con los encargados del vestuario y el maquillaje para darle forma física a su creación.

En una entrevista, el actor reconoció que el rol lo había drenado mental y físicamente .

Meses después de filmar la película murió por una sobredosis de pastillas para dormir.

No obstante, fue galardonado con un Oscar póstumo por su papel.

Jared Leto

Getty Images Jared Leto dijo que se inspiró en el roquero David Bowie para construir el personaje.

En 2016, la película "Escuadrón Suicida", colocó al personaje de Joker en un mundo aparte de su convencional enfrentamiento con Batman. Fue interpretado por el músico y actor Jared Leto.

Esta vez formaba parte de un grupo de súpervillanos encarcelados que son enviados en una misión secreta del gobierno estadounidense para destruir una poderosa entidad misteriosa.

La película no recibió buena crítica pero Leto, a pesar de no aparecer mucho en ésta, recibió elogios.

Leto comentó que basó mucha de la apariencia de su Joker en el roquero David Bowie , pero muchas de sus escenas fueron cortadas porque, a fin de cuentas, la película era sobre una peligrosa misión emprendida por una grupo de malhechores y no sobre el Joker.

Joaquín Phoenix

Llegamos así a la actual y polémica interpretación del Joker en la cinta del mismo nombre.

Phoenix interpreta el papel de Arthur Fleck, que quiere ser un cómico pero su humor no es lo que otra gente encuentra gracioso. Vive una vida amargada con su madre, ha sido golpeado y abusado y tiene un momento de quiebre mental .

Es una película sobre el origen del Joker que aborda problemas muy actuales y pertinentes en nuestra sociedad, presentados, sin embargo, con poca sutileza o bondad.

La crítica en general ha elogiado el trabajo de Phoenix. El crítico de cine de la BBC, Mark Kermode, catalogó la interpretación de "hipnotizante" .

El director de la película no ha negado que una de sus referencias es la cinta de Martin Scorsese "The King of Comedy" (El rey de la comedia), una de las comedias más oscuras jamás realizadas, en la que Robert De Niro interpreta a un aspirante de cómico que, por medio de un secuestro, logra que le den una oportunidad en televisión.

En "Joker", De Niro hace el papel de un presentador de TV zalamero, tal vez una evolución de su personaje original en la película de Scorsese.

"(Joker) no tiene nada de sutil, es cruel, oscura, difícil", escribió Kermode. "Es un estudio de una personalidad con una perspectiva enfermiza del mundo".

