Joven argentino que escribió su CV a mano ya encontró trabajo con su historia que se hizo viral

La historia de Carlos Duarte -el argentino proveniente de la provincia de Córdoba, quien por la difícil situación de no tener dinero tuvo que escribir con un lapicero su curriculum en una hoja de cuaderno - ya empezó a darle frutos, al ser contratado por una empresa que fabrica vidrios.

Su historia empezó en Facebook, cuando Eugenia López publicó en su perfil la historia del joven que se presentó buscando trabajo. Al pedirle su hoja de vida, él le expresó que no tenía dinero para imprimirlo.

Esto conmovió a la chica y decidió hacerlo viral, recibiendo respuesta inmediata de sus amigos en la red social. La publicación tuvo tan buena aceptación que ha sido compartida más de 10 mil veces.

Y lo mejor ha sido que varias empresas han contactado a Duarte, para preguntarle acerca de sus experiencias laborales previas. Él ha dicho que "primero no atendía el teléfono” porque “pensaba que era alguna empresa vendiendo sus servicios".

La municipalidad de Córdoba hizo eco de la historia y consiguió que una fábrica de vidrios lo contratara. Empezará a trabajar el próximo jueves. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo, que era lo que anhelaba", fueron las declaraciones del joven al periódico El Clarín.

Su jornada laboral será de ocho horas, en horarios rotativos, con todas las prestaciones de ley, y ya sabe lo que hará con su primer paga: " "Ya sueño con mi primer sueldo y lo que voy a hacer: le prepararé un asado a mi gente querida y le haré un regalo especial a Eugenia, que es mi angelito", fueron las palabras del ilusionado Carlos.

Él ha dicho que siempre fue optimista y que lo más importante es que "siempre hay que estar con actitud”. “Esto es para toda la gente que está como yo, buscando trabajo. Siempre hay que levantarse con ánimo, entusiasmo y ganas. Yo me he pegado choques por todos lados, recibí 'no' por todos lados, y siempre me mantuve fuerte", agregó.

Eugenia, el "Ángel" de Carlos

Eugenia López es una vendedora la empresa Bonafide en el centro de Córdoba y fue quien conoció la conmovedora historia de Carlos, la cual "le partió el alma" cuando le dijo todas las dificultades que había tenido.

"Lo veía sentadito y se me partía el alma", expresó Eugenia. "Me voy a dormir contenta, con el corazón lleno de alegría y agradecida a todas las personas que compartieron esta linda historia", escribió en Facebook.



Foto: Facebook Eugenia López