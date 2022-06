La imagen de un dedo en un estado en redes sociales fue la pista que una mujer siguió para descubrir que su novio le había sido infiel. Esta es la particular historia se ha hecho viral en Tik Tok en los últimos días.



Jedda, quien aparece en esta plataforma como @jeddamindtricks, subió un corto video en el que contó cómo descubrió que su pareja le había sido infiel por más de dos años.

Joven descubre infidelidad de su novio por un dedo en Instagram Foto: Tik Tok

En el video, que dura apenas 7 segundos, Jedda escribe "When you catch your bf cheating bc you recognised his breakfast order and thumb in another girls IG post": "Cuando atrapas a tu novio traicionándote porque reconociste su orden de desayuno y su pulgar en el post de Instagram de otra mujer".



De acuerdo con la mujer, el desayuno que su pareja solía pedir con bastante frecuencia y el pulgar fueron las fichas clave para descubrir lo que sucedía y confrontarlo. Sin embargo, en el proceso descubrió que la otra mujer, la que había publicado el post, también estaba siendo engañada.

"Ella me pidió no involucrarla públicamente así que lo haré porque ella está pasando por lo mismo que yo: él nos mintió a ambas", explicó, luego, Jedda en los comentarios.

"Básicamente, ninguna de las dos sabía que la otra existía y cada una recibió una excusa diferente cuando confrontamos después de que yo descubriera la foto y los mensajes que él le enviaba a ella", relató Jedda y agregó, "no se si ella aún siguen con él, pero yo rompí contacto".

El video, que ya acumula más de 538.000 visualizaciones en Tik Tok, se ha hecho viral e, incluso, en los comentarios, otras personas han relatado cómo, a través de pequeños detalles, también descubrieron que sus parejas les habían sido infieles.