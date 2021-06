Joven encuentra dispositivo de rastreo en su bolso, luego de fiesta con sus amigos

Una joven estadounidense compartió a través de su cuenta de Tik Tok el hallazgo de un "Tile", dentro de su bolso, momentos después de haber asistido a una reunión con sus amigos.

El Tile es un dispositivo electrónico que revela la ubicación de este con un funcionamiento de corto alcance, mediante Bluetooth. Generalmente es utilizado para colocarle a las llaves y así encontrarlas con mayor facilidad.

foto: smart life

"Los que me conocen saben que no suelo usar bolso... sin embargo luego de compartir con mis amigos vine a mi casa y empecé desempacar, cuando me encontré con esto... no es mío y no sé cómo llegó hasta aquí a mi bolso pero inmediatamente le quite las baterías", aseguró Sheridan Ellis.

El video de Ellis se viralizó en la red social, luego que los internautas activaran sus alarmas sobre lo sucedido. Algunos le agradecieron que haya contado esa experiencia porque los ayuda a ponerse atentos a cualquier anomalía.

"Esto es súper aterrador... jamás siquiera lo hubiera pensado", escribió un cibernauta. "Bien por ti, por publicar, y dejar que la gente sepa", le comentó.

La publicación iba acompañada de la frase: "revisen sus bolsos". La misma acumula más de 215 mil me gusta y 2,879 comentarios.