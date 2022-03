Joven taxista denunció el acoso de una pasajera y el video se volvió viral

Día a día, las personas pueden enfrentarse a muchos eventos que pueden volver un momento en un infierno. Uno de ellos es el acoso sexual, una forma de violencia que, al igual que otras más debería erradicarse.

Si bien las mujeres son las más afectadas, también existen casos en los que los hombres son las víctimas, sin embargo, en dichas ocasiones, por lo general el sexo masculino se ve ridiculizado tanto por hombres como por mujeres, que los señalan de gay o “maricón”, convirtiéndose así en motivo de burla.

Taxista denuncia acoso femenino

Este es el caso de un joven chofer de taxi, quien evidenció un caso de acoso hacia su persona en TikTok. En el clip que rápidamente se volvió viral, el joven mostró cómo presuntamente una mujer a quien e estaba prestando el servicio lo acosó, abriendo así un debate sobre el tema.

“Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos un amargado”, escribió el usuario Rodrigo Peralta en el videoclip de TikTok.

En el clip se aprecia que la mujer que lo acosó iba en compañía de otras mujeres, quienes se burlaron de él por no responder al hostigamiento. En el video, se puede escuchar que la mujer lo cuestiona en diferentes ocasiones e incluso le pregunta sobre su orientación sexual.

@rod_nahuel No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento. ♬ sonido original - rod_nahuel

“No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, dijo la mujer. “¿No te gustan las mujeres?”, preguntó. “Sí me gustan, pero de cierto tipo”, respondió el chico. “No debes ser así, amargado”, reiteró la joven acosadora. A través de los comentarios del video, el tiktoker y taxista puso sobre la mesa el tema del acoso sexual contra los hombres.

“No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”. El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta el momento con más de 96 mil “Me Gusta”, más de 3 mil 500 comentarios, más de 2 mil compartidas y más de 700 mil reproducciones.

Tiktokers reaccionan

Como era de esperarse, el video tuvo múltiples reacciones al respecto.

“El acoso no tiene género. Muy bien hiciste en exponerlas, en los comentarios claramente se ven que no les importa lo que el chico paso y puede volver a pasar y si fuera al revés DIOS, por esto es que el ‘yo te creo’ se debe eliminar y tener pruebas al 100%. ¿Qué pasaba si el chico no grababa y las chicas tiraban su versión a los polis? Porque casi todos los comentarios son ‘después dicen que las mujeres solo sufren acoso’ dejen a meter eso y pregúntele al chico por lo menos si esta bien”.

“Algunas chicas tienen tan gravado que le hacen un favor a los hombres, que creen que pueden hacer lo que quieran y está bien, me pasó una vez nadie me cree. ‘Si fuera al revés, BASTA”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.