Jugador del Santa Tecla se pone a disposición de la selección

Bryan Tamacas, lateral derecho del Santa Tecla, anunció hoy su deseo de jugar con la selección nacional mayor el partido de este domingo ante Canadá y se puso a disposición del cuerpo técnico que comanda el colombiano Eduardo Lara.

Lo hizo pese a que su equipo, el Santa Tecla, es uno de los que tomó la decisión de desafiliarse de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y que expresó que no cedería a sus jugadores a la selección mayor salvadoreña hasta que no se tomaran en cuenta sus peticiones.

Tamacas, lateral derecho del campeón nacional y titular indiscutido en la selección, afirmó en sus redes sociales que está a disposición de Lara y que está dispuesto a ponerse la azul y blanco si lo llaman esta misma semana:

Nos quitaron la oportunidad de vestir la camiseta una vez más,pero estoy a su disposición profe Lara porque la selección es mi patria ???? pic.twitter.com/nPf0VPQZCu — Bryan Tamacas (@Bryan_tamacas26) 2 de octubre de 2017

En dicha publicación, el jugador menciona que a pesar que "nos quitaron la oportunidad de vestir la camiseta una vez más en la selección" está a disposición del técnico Eduardo Lara ya que "la selección es mi patria".



UN PROBLEMA ENTRE LA DIRECTIVA Y LA FESFUT

Al ser consultado al respecto, Tamacas mencionó que los problemas dirigenciales no tienen que ver con los jugadores. "A nosotros nadie de la directiva se nos acercó para decirnos que no podemos estar en la selección. Lo de la conferencia de prensa es entre la directiva y la FESFUT".



"Solo quiero reafirmar mi compromiso con la selección y mi disposición a jugar por mi país", sentenció el lateral del Santa Tecla. "Mi único interés es la selección y que se resuelvan las cosas por el bien de todos, pero la directiva no me ha dicho que no puedo estar en la selección", agregó.

El colombiano Eduardo Lara tuvo que armar una nueva nómina de jugadores ante la negativa de los equipos en prestar a los elementos nacionales. Águila fue el único equipo que accedió a soltar a los llamados.

Tamacas es el primer jugador que se rebela ante la decisión de su equipo con el fin de ser tomado en cuenta en la selección mayor.