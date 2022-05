La Youtuber que con su contenido le está "pisando los talones" a Luisito Comunica

La enorme expansión de contenidos por internet es una realidad; mes tras mes, surgen cientos de influencers (o celebridades de internet) que toman el control de los videos más virales y trends de moda. Usualmente, este “boom” es pasajero, pero incluso así, hay ciertas personalidades que han logrado superar la barrera de la viralidad para convertirse en celebridades, más allá de internet, como el caso de Kimberly Loaiza.



También conocida por sus seguidores como “La Lindura Mayor”, Kim Loaiza es conocida por su carisma, pero también por posicionarse en el top de los influencers de élite, la moda y la música en menos de 6 años, llegando a superar a algunos youtubers que tal vez conozcas.

Tech Bit te da a conocer los números de Kimberly Loaiza en las plataformas más populares de internet. Originaria de Mexicali, Baja California, y con apenas 24 años de edad, es la reina de internet en el país. Hablemos un poco de sus números...

Kim Loaiza se lleva el bronce en YouTube

Con 36.3 millones de suscriptores hasta este mes (abril de 2022), Kimberly se posiciona en el tercer lugar de los creadores con más suscripciones en el país, tan sólo por debajo del canal colectivo Badabun y el Vlogger (Video Blogger) de viajes Luisito Comunica, que tienen 45.5 y 38.6 millones de suscriptores, respectivamente. Esto es un dato sorprendente, considerando que comenzó a subir videos a finales de 2016.



Los datos no terminan ahí: A nivel mundial, ocupa el puesto 65 de los canales más suscritos del mundo, teniendo una media de 72 millones de visitas por mes y un total de 4 mil millones de visitas en total, dejando atrás a otros canales populares como el de los Polinesios, Yuya y el canal en español de uno de los creadores de contenido más virales del momento: Mr.Beast.



Su canal principal habla sobre su vida personal, apareciendo sus hijos y pareja, el también Influencer Juan de Dios Pantoja. También tiene otro par de canales más que no envidian al principal: Kim Loaiza, de música y Jukilop, un canal compartido con Juan de Dios, con 12.9 y 18.9 millones de suscriptores cada uno.

Kim Loaiza también está en el top mundial de otras redes sociales

El dominio de la Lindura Mayor no termina en YouTube, ya que también está presente en otras plataformas igual de populares:

- En Tikok está en el top 7 con 62 millones de seguidores, superando incluso a la cuenta principal de la plataforma, y estando sólo por debajo de celebridades como Will Smith, Bella Poarch y Charli d’Amelio.



- Tiene una fuerte base de fans en Facebook con 1.7 millones de seguidores, aunque no ha publicando contenido periódico desde 2018.



- En Twitter también es sumamente popular, con 7.3 millones de seguidores.

(Foto: Instagram/ @kimberly.loaiza)



Kimberly Loaiza, Instagram y la publicidad

Loaiza está posicionada en el número 183 de todas las cuentas más seguidas de Instagram, con 34.2 millones de seguidores; ahora, ¿de qué sirven tantos números?



La respuesta podría encontrarse en el término “engagement”. El blog especializado en marketing digital Rockontent, define al engagement como el nivel de compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una marca o personalidad, y esto va más allá de la compra de sus productos o servicios; la popularidad Kimberly Loaiza crea una base de personas que ven su contenido, lo que le abre las puertas a colaborar con ciertas marcas.



A inicios de 2021 se convirtió en la primera influencer en colaborar con la marca de e-commerce y ropa SHEIN; también es una de las caras principales de la bebida Bang Energy.

Kimberly Loaiza también es fuerte en el mundo del streaming musical

Por si no fuera poco, Kim también cuenta con una meteórica carrera musical: Su video “No seas celoso” al momento tiene más de 200 millones de reproducciones en Spotify, donde cuenta con 2.9 millones de seguidores y 4 millones de oyentes mensuales. Ha colaborado con Dimitri Vegas & Like Mike, Zion y Lennox y Ovi on the Drums.



Es importante dimensionar el nivel de popularidad que tiene en el país considerando los siguientes datos:

- La agencia de marketing digital Branch reportó que en 2021, de los 129 millones de habitantes México, 92.01 millones han estado conectados internet; asimismo en ese año, el uso de redes sociales aumentó un 12.4%, representando 11 millones de usuarios nuevos en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube.



- También, Brench indicó que en 2021 la red social más utilizada en México fue YouTube, con el 96.3% de visitas de todos los usuarios mexicanos. Puede que te guste o no su contenido, promociones o música, pero nadie puede negar la solidez en números, audiencia y popularidad que Kimberly Loaiza ha tenido en estos años.

Y en la lista de los youtubers con más seguidores en México, ocupa el puesto 2, por debajo de Luisito Comunica, quien le lleva 2 millones de suscriptores de ventaja, "pisándole los talones".