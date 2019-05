La actriz Doris Day, recordada por cantar el éxito "Qué será, será", muere a los 97 años

Getty Images Doris Day fue una de las grandes estrellas de Hollywood durante las décadas de 1950 y 1960.

Doris Day, considerada una de las estrellas de cine más grande de todos los tiempos, falleció este lunes en California a la edad de 97 años.

Day empezó su carrera como cantante de radio a la edad de 15 años y todavía es recordada por el éxito "Que Será, Será" , que grabó en 1956.

Pero dio el salto a Hollywood en 1948 con "Romance en alta mar" ( Romance on the High Seas ), donde fue dirigida por primera vez por Michael Curtiz.

A lo largo de una extensa carrera en la que también trabajó a las órdenes de Alfred Hitchcock, la nativa de Ohio fue protagonista de éxitos como The man who knew too much ("El hombre que sabía demasiado"), Calamity Jane y Pillow Talk ("Problemas de alcoba"), la primera de muchas comedias que protagonizó junto a Rock Hudson.

Este último film le valió además su única nominación al Oscar, en 1960.

Getty Images Day de dedicó en sus últimos años a la defensa de los animales.

Según un comunicado de la Fundación Doris Day para los Animales, que fundó luego de su retiro del mundo del espectáculo, la actriz y cantante murió en su casa de Carmel Valley "rodeada por unos pocos amigos cercanos" .

Según el comunicado, Day -nacida Doris Mary Ann Kappelhoff- "estaba en excelente condición física para su edad, hasta que recientemente contrajo un serio caso de neumonía".

