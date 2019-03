"La base de datos de virus ha sido actualizada": los personajes que dan vida a las voces que escuchamos en los dispositivos tecnológicos

Avast

"La base de datos de virus ha sido actualizada", o "se ha detectado una amenaza" son dos de las frases más peculiares que este antivirus para computadora tiene. Avast ha sido usado en infinidad de equipos y las voces ya forman parte de su sello personal.

Estas peculiares frases están en voz de Joanna Rubio, una locutora comercial y productora española. Se describe con una voz "versátil y creativa", y expresa que la "calidad, puntualidad y buena colaboración" son su filosofía.

Aparte de dar la voz para Avast, ha trabajado con Play Station, McDonald's, Apple, Repsol, Coca Cola y Emirates Airlines, entre otros.

Puede visitar su página web: http://www.joannarubioproductions.com

Joanna Rubio





Asistente de voz de Google



El gigante de las comunicaciones, Google, no podía prescindir de su propio asistente de voz. Como tal, la voz en español que hemos escuchado en apps como Google Maps no ha sido locutada por nadie, sino que fue creada con inteligencia artificial.

La entonación de esta voz es muy peculiar, y en internet ha circulado un vídeo donde una joven que transita en su vehículo acompañada por sus amigas en las calles de Medellin (Colombia) dio a conocer a alguien que imita casi a la perfección la asistente virtual.



Se desconoce la identidad de las mujeres, pero los cibernautas no han dejado pasar la oportunidad para destacar el impresionante parecido en las voces.

Discovery Channel

Este canal, reconocido por ser uno de los más grandes productores de documentales sobre una inmensa variedad de temáticas, necesita, por supuesto, contar con un igualmente amplio abanico de registros de voces para poder transmitir sus proyectos. Hay, sin embargo, una en particular que se encarga de hacer el doblaje del inglés al español.

Se trata del mexicano Juan Frese. Este actor de doblaje, comediante, imitador y locutor es una de las voces principales de Discovery para Latinoamérica. Aparte de trabajar con los documentales, ha dado la voz en películas como Cars 3 y El Hombre Hormiga.

También es la voz institucional del Instituto de Telecomunicaciones de México.

Juan Frese



Fifa (EA Sports)

El popular juego de fútbol en realidad virtual es uno de los preferidos de chicos y grandes para pasar horas jugando en una consola o en una computadora. Las locuciones de la narración y los comentarios se personalizan para cada región y entre ellas se conoce la del salvadoreño Fernando Palomo, que locuta para la región latinoamericana.

Sin embargo, una de las más peculiares frases es la de "EA Sports, it's in the game", que se escucha cuando se abre el juego en el dispositivo. La entonación y la pronunciación son los aspectos que más sobresalen en la expresión.

Andrew Anthony es quien está detrás de esta icónica frase, y ha dicho que para lograr el impacto de la misma "debe ser entonada y pronunciada correctamente".

Andrew Anthony (izquierda).

Las voces de la locución salvadoreña

El Salvador no se queda atrás en el aspecto de las locuciones y el doblaje de voces. Una que está impregnada en la memoria de varias generaciones es la de Aída Mancía, quien ha sido la voz institucional de Casa Presidencial por varios periodos de los diferentes mandatarios electos.

Aída Mancía

Su temple en los actos oficiales es su principal sello y se ha convertido en una de las voces más reconocidas y recordadas.

Otro de los locutores comerciales e institucionales que también ha dejado su marca es Otto Salamanca. Él ha sido la voz institucional de la Radio Nacional de El Salvador por varios años y en su currículo destaca el ser la voz oficial para NatGeo Latinoamérica.

Los locutores, tanto nacionales como internacionales, han dicho que la clave está en hacer sentir emociones a quien los escucha, poniendo énfasis en la dicción, entonación y la correcta pronunciación de lo que se está diciendo.