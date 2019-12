La brutal violación grupal y asesinato de una joven veterinaria que causa indignación en India

Getty Images República (de violación) de la India (juego de palabras). Las protestas por este nuevo caso de violación en grupo exigen justicia.

La joven veterinaria salió de su casa en las afueras de Hyderabad, al sur de la India, en la tarde del miércoles para ir a una cita con el médico.

Después de la cita, volvió a donde tenía estacionada su bicicleta y se dio cuenta de que tenía una rueda pinchada y el conductor de un camión la ayudaría a arreglarla, según le contó a su hermana en una conversación telefónica.

Fue la última vez que supieron de ella.

El cuerpo de la joven de 27 años fue encontrado la mañana siguiente severamente quemado , y la policía informó que había sido violada en grupo antes de ser asesinada.

AFP "Respeta el género que te permitió nacer"; "Cuelguen a los violadores", dicen las pancartas de estos manifestantes.

Cuatro hombres han sido arrestados como sospechosos del caso, según informó el oficial de la policía Prakash Reddy.

Aunque bajo la ley india una víctima de violación no puede ser identificada, su nombre y las exigencias de justicia se volvieron tendencia en Twitter, debido a los miles de tuits expresando indignación ante el caso.

Tres agentes de policía han sido suspendidos tras acusaciones de familiares de la víctima de que no actuaron lo suficientemente rápido tras conocer que la víctima había desaparecido.

Reuters Miles de manifestantes se aglomeraron en una estación de policía en las afueras de Hyderabad para exigir justicia ante el asesinato y violación en grupo de una joven de 27 años.

Algunos oficiales sugirieron que la joven podía haber huido , reveló la familia a la Comisión Nacional de Mujeres, un organismo gubernamental.

Las violaciones y la violencia sexual contra mujeres han sido centro de atención en la India desde diciembre de 2012, cuando un grupo de hombres violó a una joven mujer en un autobús en la capital, Delhi, pero a pesar de las demandas por más acciones contra este flagelo, los crímenes de esta índole no han disminuido en los últimos años.

De acuerdo a cifras del gobierno indio, la policía registró 33.658 casos de violación en 2017, un promedio de 92 casos al día.

"Los deberían linchar"

Una de las marchas más numerosas fue en las afueras de Hyderabad, en una estación de policía donde las personas exigieron que los responsables debían ser sometidos a la pena de muerte.

En la comunidad donde vivía la víctima, Shamshabad, los residentes bloquearon la puerta principal y llevaron carteles diciendo "No medios, no policías, no gente de afuera, no simpatía, solo acción, justicia".

Reuters La policía utilizó palos para contener a los manifestantes en las afueras de Hyderabad.

El clamor popular se escuchó también en el parlamento indio.

La representante, Jaya Bachchan, dijo que los responsables de la violación y asesinato de la joven veterinaria deberían ser " linchados ".

"Sé que suena duro, pero este tipo de personas deberían ser expuestas al público y linchadas", dijo la ex actriz de Bollywood, y activa defensora de los derechos de las mujeres.

Muchos diputados exigieron conocer qué acciones realizará el gobierno para volver al país más seguro para las mujeres.

La representante del estado sureño de Tamil Nadu dijo que el país no era seguro para niños ni para mujeres, y demandó que "los cuatro hombres que cometieron el crimen sean colgados antes del 31 de diciembre. Justicia demorada es justicia negada".

El ministro de defensa Rajnath Singh dijo que "este acto ha traído vergüenza para todo el país, y ha herido a todos".

Hasta el cierre de esta nota el primer ministro indio Narendra Modi no había hecho ninguna declaración sobre el caso.

