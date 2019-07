"La casa de papel" temporada 4: fecha de estreno en Netflix, qué pasará, actores, personajes y todo lo que se sabe

La casa de papel temporada 4: fecha de estreno en Netflix de la parte 4, tráiler, qué pasará, actores y personajes | Money Heist | La casa de papel 4 | La tercera temporada de "La casa de papel" ("Money Heist" en inglés) fue estrenada por Netflix el 19 de julio de 2019 como el renacimiento de la banda de atracadores del Profesor, pero contra todo pronóstico, no será la última entrega de la serie española más vista en todo el mundo. El golpe al Banco de España no será el último del equipo del mono rojo y de la máscara de Dalí.

Durante una rueda de prensa realizada el jueves 27 de junio de 2019 en Madrid, Diego Ávalos, director de Contenido Original de Netflixen España, confirmó que su producción más exitosa de habla no inglesa tendrá una cuarta temporada sobre la que solo hay misterio hasta el momento.

En octubre del año pasado, el actor argentino Rodrigo de la Serna (Palermo), uno de los nuevos fichajes, habló con la web CineArgentino y adelantó la noticia. "El año que viene probablemente me vaya para allá (a España). Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de 'La casa de papel'".

Según informó Formula TV, la cuarta temporada de “La casa de papel” se encuentra en pleno rodaje y por ello Enrique Arce (Arturo) no pudo participar por completo de la gira promocional junto a sus compañeros Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Alba Flores, Jaime Lorente, Miguel Herrán y Najwa Nimri.

En tanto, el creador de la serie española, Álex Pina, confesó a Efe que no estaba seguro de continuar la historia del Profesor y del resto de los atracadores. "Fue un pulso complicado, había muchas razones para no volver".

“Por un lado, era una serie corta y concluida sobre un atraco. Por otro, los protagonistas acaban siendo millonarios y juntarlos para otro atraco parecía algo remotamente imposible, pero nos dimos cuenta de que esta era una banda con características diferentes a las que vemos en las historias de atracos perfectos”, agregó.

Rodrigo de la Serna es Palermo en la temporada 3 de “La casa de papel” (Foto: Netflix)

HISTORIA DE LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

Si en sus dos primeras partes “La casa de papel” se centró en el atraco a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la tercera mostrará la reunión del grupo para el rescate de Río y el golpe al Banco de España, entonces, ¿Qué sucederá en la cuarta temporada?

¿Rio, Denver, Tokio, Nairobi, El profesor y el resto de los atracadores darán un golpe a nivel internacional? "Hay que reivindicar lo español, lo ibérico o lo latino. Creo que la gran apuesta o identidad de la serie es latina y es aportar al género del atraco perfecto una dimensión emocional española, ibérica, latina, mediterránea, llámala como quieras", explicó Álex Pina.

"Además de trabajar en un atraco perfecto con las líneas maestras de lo que es el género norteamericano o anglosajón, con un cerebro, un robo, una estrategia y una tensión o línea de thriller, nosotros trabajamos con una línea de intimidad o muy emocional. Esas dos partes que se juntan siguen siendo el ADN de 'La Casa de Papel', con lo cual renunciar a nuestra parte fundamental en esta historia creo que no es algo que vayamos a hacer de momento. Siempre hay alguien que quiere que robemos Fort Knox, de momento tenemos otros caminos que recorrer", añadió el creador de la ficción en la conferencia de prensa.

No obstante, Pina no ha querido desvelar si la cuarta temporada narrará un atraco nuevo o si será una continuación de lo que ocurra en la tercera. Tampoco si se centrará en las secuelas de la misma o si esta quedará completamente cerrada. Se desconoce si, a la hora de plantearse nuevos golpes, tienen en mente una quinta parte. Queriendo preservar la sorpresa, se ha limitado a comentar ante los medios acreditados que en este momento se encuentra escribiendo los próximos episodios.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene tráiler oficial.

¿QUÉ ACTORES Y PERSONAJES VOLVERÁN EN LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Lo más probable es que no todos los personajes que conocemos lleguen a la cuarta temporada. En medio del nuevo atraco podrían morir algunos personajes, tal como sucedió en la primera parte con Oslo (Joseph Whimms), Moscú (Paco Tous) y Berlín (Pedro Alonso).

Además, dependiendo de cómo continúe la historia en los próximos episodios otros personajes podrían tomar caminos diferentes. También es posible que los nuevos ingresos ganen más protagonismo y ello se conviertan en los protagonistas de la cuarta parte de la serie española.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”?

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero teniendo en cuenta que las grabaciones ya empezaron es probable que los nuevos episodios lleguen en 2020.

“La casa de papel”: creador de la serie confiesa que dudó de hacer una nueva temporada (Foto: La casa de papel / Netflix)

SINOPSIS Y QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

De acuerdo a la sinopsis oficial compartida por Netflix, "después de conseguir huir con los 1.000 millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado".

Si bien Esther Martínez había dicho en su momento que "La casa de papel" dejaría de lado la idea de los ladrones que actúan al estilo de Robin Hood, las circunstancias están obligando al equipo del Profesor a retomar sus raíces y cometer un último atraco como vehículo para alcanzar otro objetivo: la liberación de Río, el más joven de ellos. Según dijo Pina, se trata de un "detonante puramente emocional".

Por lo visto en los avances, todo es felicidad para los ladrones. El Profesor vive su romance con Raquel -ayer inspectora, hoy fugitiva-, mientras Río y Tokio y Denver y Mónica hacen lo propio hasta que las autoridades les caen encima. Entonces, el grupo vuelve a clases y pronto están de vuelta en acción, con sus monos rojos y sus máscaras de Dalí, esta vez con el Banco de España, en Madrid, como blanco.

En medio de todo esto, Álex Pina comentó que la tercera temporada explorará la “fragmentación temporal”. Es decir, el drama volvería al pasado para revisar algunas situaciones que no quedaron claras en las dos primeras partes. Aún no hay nada seguro, por lo que los caminos que puede tomar la serie son ilimitados.



"Ahora trabajamos con cinco tiempos en 'La casa de papel'. La cronología ya no es tan importante como antes. Lo importante es la emoción", añadió Pina en una entrevista que concedió a El nuevo día en junio.