La enternecedora carta de un niño al ratón Pérez, con un mapa y un pedido especial

La inocencia de un niño es increíble y la de Santino, un argentino de 6 años, ha enternecido las redes sociales. El pequeño mudó un diente de leche, pero accidentalmente lo perdió cuando lo limpiaba para dejárselo al ratón Pérez. Se le fue por el drenaje del lavamanos, y no pudo recuperarlo.

El chico escribió una carta al ratón Pérez, el ratón de los dientes, explicando la situación de como perdió su diente. En las primeras líneas le menciona que "ayer se me cayó otro diente, por querer limpiarlo, se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿Dejarías algo de dinero? Gracias", hasta ahí la petición está hecha.

Pero decidió proporcionarle un mapa de donde está ubicado su cuarto dentro de la vivienda, y le hizo una petición especial: "porfa, no te metas en la pieza de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones", y le señaló en el mapa donde queda la habitación de su mamá.

La carta fue compartida por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott, y rápidamente se volvió viral.