La escalofriante historia que inspiró la película 'El Exorcista'

Un clásico del cine de terror, sin duda alguna, es ‘El Exorcista’, de 1973.

La película narra la historia de Regan MacNeil (interpretada por Linda Blair), una niña, de 12 años, que presenta comportamientos erráticos y experimenta experiencias paranormales tras sufrir una posesión demoníaca.

La trama gira entorno a un grupo de personajes, entre ellos dos curas y la madre de Regan, quienes intentarán sacar el mal que la pequeña lleva adentro.

En su momento, el filme causó mucho revuelo por sus escenas sumamente explícitas que mostraban a una menor gritando blasfemias, groserías y mostrando comportamientos diabólicos.

Pablo Palomino, columnista de 'El Universal', de México, y quien la vio en 1973, planteaba ese año que podría ser prohibida la proyección del filme en su país: “Aquí, la Iglesia no ha producido ninguna declaración en relación con los exorcismos, pero, ¿y si llega a venir la película a un ambiente mezcla de paganismo y cristianismo?”.

"Las escenas son dantescas y los efectos nunca vistos".

'El Exorcista' es una película que marcó un antes y un después en el cine de terror.

Al final, pudo ser proyectada sin mayor problema en México.

Historia real

En su versión cinematográfica, Regan MacNeil fue interpretada por Linda Blair, quien ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto.

Muchos misterios y rumores se formaron al rededor de la película, pero uno de los más grandes es el caso real del que tomó inspiración William Peter Blatty, escritor de la novela y el guión, para la producción de Warner Bros. Pictures.

En agosto de 1949, 'The Washington Post' publicó un artículo que narraba la lucha de un sacerdote para exorcizar a un niño, en San Luis, ciudad de Misuri (Estados Unidos).

Comportamientos 'diabólicos'

La novela y el filme exageran los eventos sobrenaturales que describe el artículo de 'The Washington Post'.

De acuerdo con lo que se lee en el 'The Washington Post', Mount Rainier era un joven, de 14 años, que mostraba comportamientos violentos y "blasfemos" desde hacía unas semanas. Por esta razón, un sacerdote católico, de 50 años y de la zona, había realizado un exorcismo para "curarlo".

Cuando el padre comenzó sus plegarias por el alma de Mount, él "estalló en una violenta rabieta de gritos, maldiciones y frases en latín". Sus padres aseguraban que nunca había estudiado ese idioma.

"Siempre que el sacerdote alcanzaba el punto culminante del ritual: 'En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera (al Diablo)', las reacciones eran antinaturales".

Manifestaciones sobrenaturales

En la actualidad, es catalogada como una película de culto.

En los dos meses que pasó el religioso con el niño, aseguró haber sido testigo de manifestaciones sobrenaturales: "La cama en la que dormía el niño se movía repentinamente por la habitación".

Ese tiempo, lo pasaron juntos totalmente: el sacerdote acompañaba al menor en el tren, en la casa y cuando dormía, para analizar su comportamiento.

Y no era el único. Un ministro protestante de Washington había informado previamente haber presenciado personalmente eventos similares. Por ejemplo, dijo que una noche, el jergón (colchón relleno de paja) en el que el pequeño yacía dormido se había deslizado lentamente por el suelo hasta que la cabeza de él chocó contra la cabecera.

En otra ocasión, relatada por el ministro protestante, un pesado sillón en el que el niño estaba sentado con las rodillas dobladas bajo la barbilla se inclinó lentamente hacia un lado, arrojándolo al suelo.

El exorcismo

El protagonista del caso real es Mount Rainier, un joven, de 14 años y de Misuri.

De acuerdo con el periódico del año 49, de 'The Washington Post', Mount fue llevado al Hospital de la Universidad de Georgetown y a la Universidad de San Luis, ambas instituciones jesuitas, en las que se le realizaron estudios. No obstante, no se pudo determinar que el niño padeciera una aflicción médica.

"No se encontraron curas naturales, así que se buscó una cura sobrenatural".

El ritual fue realizado en mayo y constó de oraciones y ayunos por parte del sacerdote. La frase insignia de ese encuentro fue "Te echo fuera", palabras pronunciadas por el hombre para expulsar a demonio. A esto, el pequeño respondía con gritos y movimientos violentas que, en su mayoría, eran maldiciones pronunciadas en latín.

Finalmente, Mount dejó de gritar. Después, contó que tuvo una visión de San Miguel, quien es reconocido por la religión católica como el oponente directo de Satanás, echando al Diablo de su cuerpo.

"Solo después de entre 20 y 30 representaciones del antiguo ritual de exorcismo, el Diablo finalmente fue expulsado del niño".

Esta es la locación donde se grabó el filme.

El texto llegó a manos del autor, que estudiaba en la Universidad de Georgetown en ese momento, y le sirvió de inspiración para crear una de las historias de terror más apreciadas por los fanáticos del cine.