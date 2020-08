La escritora JK Rowling devuelve un premio vinculado a los Kennedy en medio de la polémica por sus "comentarios antitrans"

La autora británica JK Rowling dijo este viernes que tiene intención de devolver un premio que le fue otorgado por una organización de derechos humanos vinculada a la familia Kennedy, tras ser criticada por sus opiniones sobre el colectivo transgénero.

Rowling había ganado el premio Ripple of Hope de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy el año pasado.

A comienzos de este mes, la presidenta de la organización, Kerry Kennedy, manifestó que Rowling sobre había "despreciado la identidad" de las personas transgénero con unos comentarios que realizó en la red social Twitter.

La escritora respondió que la sugerencia de Kennedy de que es transfóbica son "incorrectas".

La autora de la saga Harry Potter fue criticada el pasado junio cuando respondió a un titular de un artículo que hacía referencia a "personas que menstrúan".

Rowling contestó ironizando: "Estoy segura de que debe haber existido una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?", escribió, en un intento de alterar la palabra "women", que en inglés significa mujeres.

Sus críticos entendieron que con estos comentarios la escritora estaba discriminando a las personas que no menstrúan y se consideran mujeres, como las mujeres transgénero o las personas de género no binario.

La autora se defendió con una extensa publicación en su blog personal y escribió que lleva años siguiendo de cerca el "debate en torno a la identidad de género", en parte como una investigación para una serie de libros, pero también como algo "intensamente personal".

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.