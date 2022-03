La exestrella de la NBA que dependía de los calmantes y un médico lo salvó de la muerte

Su imagen siempre cautivó. Era imponente. Shaquille O’Neal, el hombre que destrozaba tableros y que hizo historia y dominó la NBA con cuatro anillos de campeón (2000, 2001, 2002 y 2006), comenzó a dejar huella fuera de la cancha cuando dejó de brillar en el parquet, como comentarista de televisión, de música, de películas... Su físico siguió causando asombro, con sus 2,16 metros de estatura, pero Shaq no lo cuidó como antes: su peso, que siempre rondaba los 145 kilos, se desbordó, y su salud comenzó a estar en riesgo.

En una charla con la revista GQ, el ex pivote contó detalles de su radical cambio de vida tras acudir a un médico, una visita que se debía desde hacía 11 años. “Cuando uno juega, va al doctor para que lo revise y le haga un examen físico, ¿no? Pero yo llevo sin jugar 11 años, así que si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no? Cuando a uno lo golpean con esa palabra de tres letras que comienzan con de y termina con e, cambian las cosas”, aludió al término “die”, que en inglés significa “morir”.

Siempre histriónico, estelar en la cancha y fuera de ella: Shaq gesticula durante la distinción que la NBA hace a sus 75 mayores figuras en la celebración de los tres cuartos de siglo de la mejor liga del mundo.Arturo Holmes - Getty Images North America

El ex jugador de Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat y Boston Celtics, entre otros, habló sobre su consulta al especialista: “Cuando volví al médico después de tanto tiempo había algunas cosas que ni siquiera sabía. Me dijo «mi amigo, tenés apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares. Podés morir». Yo dije «¿qué? Puedo morir». Así que ahora tengo que dormir con una máquina”.

Shaquille abrió parte de su privacidad y contó cómo fue dejando de lado sus cuidados personales: “Me despertaba e iba a trabajar. Me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención a mi salud. Miré hacia abajo un día y dije «maldita sea». Mi barriga estaba muy por encima de mi cinturón”.

No fue una única revelación que realizó uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Shaquille también admitió problemas con los calmantes: “Era dependiente, no adicto. No es lo mismo. Mis riñones estaban muy débiles, así que ya no tomo analgésicos. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, sólo para ponerme en marcha. Pero ya no. Cuando a uno lo golpean con la palabra «muerte», cambia muchas cosas”.

En junio de 2021 también había reconocido que sus cambios de hábitos alimenticios se habían vuelto más complejos tras las dificultades que había vivido en 2020 por los fallecimientos de su hermana y el ex compañero Kobe Bryant. Eso lo llevó a no querer hacer nada más “que ver Netflix y comer”.

El ex pivote que dominó la NBA llegó a estar potencialmente bastante mal: "Puedo morir", reflexionó en su momento. @shaq

O’Neal aclaró que “el problema” se cuando está fuera de su casa. “Soy una criatura de hábitos: me encantan los sándwiches. Me encantan las hamburguesas”, reconoció. Y agregó: “Sólo comía sándwiches. Para el almuerzo, para la cena, para la merienda... Y cuando todo se me vino encima el año pasado y no podía dormir, me levantaba y me hacía un sándwich a las tres de la mañana. Me di cuenta de que no podía seguir así. Quité el pan, el chocolate y los pasteles”.

Su rutina incluye ahora en un desayuno saludable, de muchas frutas. Shaq dio detalles de cómo se cuida con las comidas y que eso le permitió bajar 10 kilos: “En el almuerzo o la cena como pollo y pescado. Tomo un desayuno saludable, sólo para sostenerme durante el día. Tres salchichas de pavo y unas cuatro o cinco claras de huevo. La comida 2 es algo de fruta. La tercera comida es un batido y fruta. La comida 4 puede ser una ensalada ligera y luego la comida 5 será pollo, pescado o carne”.

Además, afirmó que volvió a entrenarse, con más dedicación. “Hago cardio 30 o 40 minutos. Luego trabajo pecho, brazos, bíceps, tríceps. Un simple entrenamiento de viejo. No puedo hacer todas esas cosas de crossfit. Traté de correr el otro día y dije «¿cómo fui uno de los mejores atletas del mundo?»”, mencionó entre risas.