La extraordinaria actriz Viola Davis quiere venir a El Salvador para hacer una sola cosa, ¿la acompañarías?

La actriz estadounidense Viola Davis publicó en su cuenta de Instagram el mensaje: “¡Quiero hacer esto!, ¿quién viene conmigo?”, junto a un video en el que se ve a una influencer de viajes deslizarse por el tobogán más grande de El Salvador.

Davis se emocionó al ver a la influencer Alexa, conocida también como “Lil Miss Awkward”, caer por el colorido tobogán de un restaurante en las faldas del volcán de San Salvador. En el video Alexa demuestra toda su adrenalina al incrementar la velocidad de su descenso.

En los comentarios de Davis muchos de sus seguidores le dijeron que sí la acompañarían a esa aventura extrema en El Salvador, mientras otros solo preferían mirar “de lejitos”.

Davis es una actriz ganadora del óscar y es reconocida por ser polifacética en el mundo de Hollywood. Es así como ha sido posible disfrutar de su enorme talento en The Help (2011), como Aibileen Clark, papel por el que tuvo una nominación al óscar; en las series How To Get Away With Murder y Scandal; y recientemente como la jefa malvada Amanda Waller, al frente de los antihéroes del Escuadrón Suicida y otros grandes éxitos.

Probablemente toda la adrenalina de sus papeles la incentiven a deslizarse por el tobogán, pero de lo que podemos estar seguros es que se enamoraría aún más de El Salvador por todas las aventuras que puede ofrecer el país.