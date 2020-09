La foto de Luisito Comunica y Arianny Tenorio que refuerza la cultura de la violación y por la que él se disculpó (pero se niega a borrar)

La más reciente publicación del youtuber Luisito Comunica en Instagram ha recordado el problema sobre la violencia de género en México.

El influencer posteó una foto en donde aparece él sosteniendo una botella de mezcal en la que se lee "tus nalguitas serán mías" y la miss Ciudad de México Arianny Tenorio, su actual pareja, posando con su parte trasera junto a él. Luisito remata la publicación con el texto: "Avisada estás".

La publicación no sido bien recibida al señalar que México es un país con un alto número de feminicidios y diariamente hay mujeres que son abusadas sexualmente y además culpabilizadas por los crímenes contra ellas. A la vez, Luisito ha sido apoyado por otros tantos que normalizan estas conductas.

"Es cagadísimo decir 'emborráchala, así no pone resistencia'", se lee en un comentario en Twitter donde el famoso ya es tendencia.

A través de los comentarios en Twitter también han recordado un vídeo de Luisito con su anterior pareja Cinthya Velázquez, conocida como "La Chule" y Lenguas de Gato en Instagram. En el video, mientras sirve "caballitos" de tequila le dice: "La neta es que el propósito es ponerte bien peda para al rato abusar de ti". A lo que ella le responde: "¿Qué te hace pensar que peda vas a abusar de mí?". "Ha pasado, ha pasado", contesta Luisito.

Ojalá y fuera broma lo del luisito comunica pero suena como a anécdota pic.twitter.com/aDcTpHZM0t — �� (@ElPrincipeDicee) August 31, 2020

El año pasado, una mujer denunció en Twitter que Luisito la alcoholizó, abusó sexualmente de ella y la abandonó en un club. El youtuber negó la acusación.

"Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", dijo luego Luisito en una de sus historias sobre la reciente fotografía. Sin embargo, se niega a borrarla.

"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza 'bromas' que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico", dijo.

La fotografía ha sido aprovechada para recordar que el sexo sin consentimiento es abuso sexual y debe ser llamado como tal.

�� Lo que es y, más importante, NO es el consentimiento �� Publicado por Pictoline en Lunes, 31 de agosto de 2020

Además, recuerda lo presente que continúa siendo la cultura de la violación, es decir, normalizar y justificar la violencia sexual.