La hija de Kim Kardashian se muestra ¡harta de los fotógrafos!

Foto: Instagram de Kim Kardashian

North West fue una de las invitadas especiales al desfile de moda otoño-invierno orquestado por el diseñador Jean Paul Gaultier en París. La hija de Kim Kardashian y Kanye West, de nueve años, parece que sigue el pie algunas lecciones de su mamá y del resto de la familia Kardashian - Jenner y, como toda una celebridad harta de la fama, se enfrentó a los fotógrafos.

La pequeña sorprendió con un contundente mensaje cuando como siempre, los fotógrafos intentaban conseguir la mejor toma, pero esta vez, North no estuvo de acuerdo.

Primero, la pequeña que ha demostrado tener un gusto especial por las tendencias de moda preguntó a los fotógrafos por qué la esperan todo el tiempo pero, más tarde, hizo un comentario que no fue bien recibido por la prensa y la comunidad estadounidense.

“Porque te amamos, porque eres famosa. Te amamos, North”, le respondió un representante de la prensa a la primogénita de Kim, lo que ocasionó que la niña sonriera y también el resto de las personas que ahí se congregaban.

Foto: Instagram de Kim Kardashian

En otro momento, North West fue captada descendiendo de una camioneta y fue entonces cuando la niña dijo: "you guys are homeless" (ustedes no tienen casa) , señalando con su dedo a los paparazzi que la esperaban.

Durante el desfile la hija de Kim Kardashian y Kanye West aprovechó que las cámaras estaban frente a ella y mostró un pedazo de papel con la palabra "Stop", con el que pidió a la prensa que dejen de verla.

La imagen de la pequeña con tan clara petición se viralizó, y su madre Kim Kardashian también la posteó en sus redes tomando el asunto con calma.

North llamó la atención con su singular petición. Instagram Kim Kardashian.

“Supongo que North estaba harta de que la gente le tomara fotos. Escribió en su invitación STOP y lo sostuvo en alto y quería que solo se concentraran en el show”, escribió Kim.

Pese a la “batalla” que North West tiene con la prensa, parece que la pequeña está pasando unos días mágicos con Kim Kardashian, quien en varias ocasiones ha confesado que su hija es muy obstinada con la moda.

North disfruta de París

Lejos de los fotógrafos, y sólo frente a la cámara del celular de su madre o su abuela Kris Jenner, North aparece sonriente y divertida en los lugares turísticos de París, como en la Torre Eiffel y el Museo del Louvre.

Foto: Instagram Kim Kardashian.