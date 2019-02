La historia de Choupette, la gatita que heredaría la fortuna del fallecido diseñador Karl Lagerfeld [FOTOS]

Bajo el signo de Leo, el 15 de agosto del 2011 nació Choupette Lagerfeld, la gata de raza birmana que hoy atrae las miradas del mundo por ser (se especula) una potencial depositaria de la fortuna del fallecido modisto Karl Lagerfeld. "Choupette es la heredera de mi fortuna, sí. Junto a otros. No se preocupen, hay dinero para todos", dijo hace unos meses el diseñador de la casa Chanel, cuya fortuna incluiría US$ 125 millones guardados en una cuenta bancaria.

Toda una diva, la gata birmana compartía la cama del modisto. Pasó casi ocho años con él, y ahora se especula que será su heredera. (Foto: Instagram)

Bien ganado lo tendría la gata, si consideramos que tan solo en el 2015 la tierna Choupette facturó 3 millones de euros gracias a una colaboración con la línea de cosméticos Shu Uemura y por ser protagonista, ese mismo año, de un calendario para la marca de autos Opel Corsa, cuya sesión fotográfica estuvo a cargo del mismísimo Lagerfeld. Un padre debe cuidar la imagen de su preciada hija.

"Ella odia a otros animales y odia a los niños", dijo el kaiser de la moda sobre su kaiserina, que vive como diva: tiene dos nanas personales encargadas no solo de cepillar su pelo blanco cuatro veces al día, darle tratamiento a sus ojos azulados y llevarla al médico una vez por mes (la atiende la doctora Yola Horn, cuya veterinaria se ubica muy cerca al Grand Palais), sino también de distraerla y jugar con ella.

Tres kilos y medio de una personalidad glamorosa. Choupette -decía su célebre tutor- es como la Infanta Margarita en "Las Meninas" de Velázquez: toda la atención gira en torno a ella. La gata pasa el día lamiéndose y odia que le brinden cuidados excesivos, como pintarle las garritas. También aborrece que la perfumen, y tampoco le gustaba que el modisto abuse de los aromas. Algo que sí adoraba era saltar a sus brazos para que él la paseara como a un bebe por su departamento.

Gata fiera y trabajadora, Choupette presentó "Shupette", una colección de maquillaje lanzada en setiembre del 2014 para la marca japonesa Shu Uemura. (Foto: Instagram)

APROPIACIÓN FELINA



​Fue el modelo francés Baptiste Giabiconi quien le presentó a Karl Lagerfeld a Choupette, o quizá fue al revés. El líder de Chanel desde 1983 conoció al apuesto maniquí en el 2008, año en que lo fichó para ser el rostro masculino de la casa. "Es una versión masculina de Gisele Bündchen: flaca, flaca, pero con un cuerpo atlético; buena para lucir la ropa y genial sin ella", fue la observación que Lagerfeld alguna vez dio de él.

En una entrevista con Philip Utz, para la revista "Numéro Homme", el modisto reveló cómo conoció a su emperatriz: "Fue amor a primera vista. Baptiste [Giabiconi] se iba de vacaciones y me preguntó si podía dejarla con el personal de mi casa mientras él estaba fuera. Ella aún era una bebe en ese momento, y la encontraba tan linda que cuando Baptiste regresó le dije: ¡Lo siento pero la estoy cuidando!".

La presentación oficial de Choupette en la cuenta de Instagram del modisto se dio de manera algo tímida en julio del 2013: la gata olfatea dos muñecos de ella y su dueño, en una versión creada por Tokidoki (marca inspirada en los mangas de Japón fundada por el italiano Simone Legno). No obstante, la fama de Choupette se empezó a perfilar un año antes.

GATA FIERA E INFLUENCER



Ashley Tschudin, periodista estadounidense y consultora de márketing digital, creó la cuenta @choupettesdiary en Twitter en el 2012. Una iniciativa que empezó siendo casi una broma, se convirtió en una vitrina que dio voz a quien es hoy una de las mascotas más publicitadas del mundo virtual. ¿Lagerfeld estuvo de acuerdo con ello? El sitio web Making It In Manhattan se lo preguntó: "Sí, cuando comencé la cuenta por primera vez, su equipo se comunicó por correo electrónico conmigo para asegurarse de que iba a hacer esto de manera positiva. He leído artículos donde Karl menciona la cuenta, lo que siempre es muy halagador".

Tras su lanzamiento virtual, Choupette rápidamente sumó seguidores en Twitter (45 mil, en la actualidad), pero fue en otras plataformas donde más acogida logró: 129 mil personas la siguen hoy en Instagram y 145 mil en Facebook. Bajo la mirada de Tschudin, la gata tiene también su propio sitio web www.choupettesdiary.com.

Choupette y Karl Lagerfeld junto a la veterinaria Yola Horn, quien la atiende en su clínica de París. (Foto: Instagram)

En él, se lee hoy un comunicado donde la fiel compañera del diseñador comparte su sentir frente a la pérdida: "Estoy eternamente agradecida por la vida y el amor que me dio a través de la adopción.

Nunca olvidaré los momentos que hemos compartido, explorado y creado". No te sientas sola Choupette, te acompañamos en tu felino dolor.

Parte de la fortuna que heredaría Choupette estaría bien ganada: en 2015 la gata posó para Karl Lagerfeld en una sesión para el calendario de una marca automotriz. (Foto: Instagram)