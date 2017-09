La historia detrás del pegadizo estribillo de la canción "Aserejé"

Detrás de todo hit, siempre hay una historia. O al menos en este caso, así es. ¿Se acuerdan del tema de las Ketchup que tenía ese estribillo pegadizo que decía "Aserjé, ja deje tejebe tude jebere. Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí..."? Bueno, toda esa sucesión de sílabas, que parecen no tener sentido, tienen una explicación.

Hace algunos meses, fue uno de los autores del tema -Manuel "Queco" Ruíz- quien había dado pistas de cómo se había escrito el éxito que no conoció fronteras en 2002. "Surgió a partir de una parodia sobre el primer rap de la historia de Sugar Hill Band y un juego con mis hijos. Después inventé a Diego, ese personaje al que le gustaba bailar esa canción a partir de las doce de la noche", le contó a un medio digital español.

La explicación pasó mayormente desapercibida para todos, pero el asunto volvió a resurgir a partir de la interpretación que un tuitero uruguayo decidió brindarle a sus seguidores... y demoró muy poco en volverse viral.

"Tiene un montón de sentido", adelantó el usuario @Kueaff desde la red social. Según su versión, la canción habla de un joven llamado Diego, que "estaba muy drogado" y se mete en una disco que "estaba llena". Y que, como es amigo del DJ, a las 12 de la noche comienza a disfrutar de su tema favorito, que no es otro que "Rapper´s Delight", de Sugar Hill Band. El incomprensible estribillo no es más que una versión lingüísticamente deformada de las primeras estrofas de esa canción, que fue un éxito en 1979 y es reconocida por ser la primera canción en popularizar el hip hop en Estados Unidos.

Voy a tomarme el trabajo de explicar el Aserejé, porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido *thread* — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017