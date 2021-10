La parodia de la serie El juego del calamar que se hizo viral en TikTok

En los últimos días el internet no ha parado de hablar del Juego del calamar, una exitosa serie de Netflix que ha enamorado a millones de espectadores y ha generado memes y parodias, una de ellas se volvió viral en TikTok por la originalidad que le imprimió uno de los creadores más queridos en esta red social.

Después del estreno de “El juego del calamar”, varios tiktokers no dudaron en recrear parodias de esta famosa serie con el icónico audio del primer juego al que los participantes tienen que sobrevivir. Si no has visto los capítulos, te advertimos que el video revela un poco de la trama, pero nada como para arruinarte la emoción.

Memes, videos y audios inundaron el internet a solo unos días del estreno de este drama logrando un gran alcance. Entre las publicaciones está la de Sibenitoo, el famoso tiktoker peruano quien, en compañía de su madre, lograron hacer viral una parodia del Juego del calamar.

En TechBit te contamos más sobre este famoso video de TikTok que te sacará una risa, sobre todo, si eres fan de la serie y ya conoces de qué se trata.

(Foto: Instagram @sibenitoo)

¡Sibenitoo se convierte en participante del juego del calamar!

Ronaldo Benito Osorio Sabino, mejor conocido como Sibenitoo, es un popular youtuber peruado que se ha ganado el corazón de millones de usuarios por sus parodias y creatividad para retomar los temas en tendencia y convertirlos en situaciones de comedia.

El tiktoker comparte con su comunidad varios videos en donde realiza parodias en compañía de su mamá, un personaje que definitivamente ha llamado la atención de los usuarios de la red por su carisma y naturalidad para colocarse frente a una cámara.

“El juego del calamar” se estrenó el pasado 17 de septiembre y se convirtió en una serie exitosa al ser bien recibida por la audiencia, incluso, se ha colocado dentro de los rankings de contenidos más vistos en Netflix México y en el mundo, y es que en cada capítulo te deja con los nervios de punta.

Con el estreno de la popular serie producida por Netflix y dirigida por Hwang Dong-hyuk, nos ha hecho pensar en cómo serían estos juegos si ocurrieran en nuestros países, y Sibenitoo se lanzó a recrear el primer juego presentado en la serie como si él mismo fuera participante.

Sibenitoo cuenta con una comunidad de 4.1 millones de seguidores en TikTok, y hace unos días compartió un video de la parodia del Juego del calamar que alcanzó 7.1 millones de reproducciones y 634.6 mil me gusta.

(Foto: TikTok @sibenitoo)

Al principio del video de TikTok, Sibenitoo está preocupado por no pagar sus deudas y recibe la famosa tarjeta para participar en el Juego del calamar. Al llegar, se encuentra con su madre, quien le confiesa que debe dinero en la tienda, por lo que ambos ahora son jugadores.

Sibenitoo y su madre deciden crear una alianza para ganar el primer juego que se llama “Luz verde, luz roja”. Sin embargo, la madre del tiktoker no alcanza a cruzar la línea y es captada por la muñeca.

La madre de Sibenitoo no parece muy asustada al recibir los impactos de balas, como lo marcan las reglas del juego, porque termina con un final inesperado al moverse de forma graciosa.

(Foto: TikTok @sibenitoo)

Los seguidores de Sibenitoo no pasaron desapercibido este cómico final del video de TikTok al destacar la manera en que la mamá de Sibenitoo “sacó los pasos prohibidos”.

El video alcanzó gran popularidad en TikTok por la originalidad en que Sibenitoo y su madre recrearon una situación que los colocó como participantes del juego del calamar y que se convirtió en un éxito por las reacciones y el audio que eligieron para hacer su video.

"El juego del calamar" ha dejado volar la imaginación de miles de usuarios, y después de ver la serie no puedes hacer más que pensar en qué te sucedería si tú fueras un participante. Con este TikTok, Sibenitoo ya nos puso el ejemplo de cómo le iría a él y a su mamá en estos juegos llenos de suspenso.

Te dejamos el video a continuación: