La película que fue un rotundo fracaso de taquilla y todos olvidaron pero que ahora es furor en Netflix

No es raro que cada película que entra al catálogo de Netflix rápidamente llegue a los ojos de varias personas. Con el tiempo, el contenido que ingresó a su plataforma gozó de una gran repercusión. Filmes viejos, series canceladas y algunas tiras no tan exitosas logran romper récords de audiencias con tan solo aparecer en su catálogo. De sea manera, la plataforma se ganó el título de “la resucitadora de películas” y El gran salto, un film de Nicolas Cage estrenado en 2018, no le escapa a ello.

Cuando York Sackleton, el director, estrenó esta película, la crítica lo aplastó y la recaudación lo terminó de hundir. Con Nicolas Cage a la cabeza, Sophie Skleton, Dwayne Cameron, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr. y el hijo del actor, Weston, completando el elenco, la historia tan solo logró recaudar U$D 1.052.222.

¿De qué trata? Está basada en un hecho real que ocurrió en los Estados Unidos en 1997, aquel suceso conocido como “el tiroteo de North Hollywood”, aunque la trama tiene lugar en una ciudad ficticia llamada Chesterford. La premisa no escapa a algo ya visto: un policía a punto de retirarse, una histórica banda de delincuentes cuyo plan no sale como lo esperaban y un adolescente que queda en medio de una situación de alto riesgo.

Cage interpreta a Mike Chandler, un oficial que está al borde del retiro y tiene un último encargo. La sinopsis de la película define a la perfección su trama. “El destino quiere que el policía Mike Chandler y un joven civil tengan que enfrentarse, a pesar de su falta de preparación y armamento, a un grupo de peligrosos ladrones armados que pretende robar un banco”, señala.

Desde su lanzamiento y hasta la fecha, la película había quedado en el olvido. Sin embargo, su arribo a Netflix fue lo que necesitaba para convertirse en uno de los títulos más elegidos por la audiencia. Hoy por hoy, se encuentra dentro del ranking de lo más visto en Argentina. Y si bien son categorías diferentes, es más elegida que “El juego del calamar” y “Luis Miguel, la serie”.

A su vez, ha despertado el interés de la crítica nuevamente que se dispuso a darle una segunda oportunidad. Su reaparición no significó una reivindicación. Si bien crece en audiencia, todavía sigue siendo atacada por los expertos y apenas alcanza la puntuación de 3.6 según el sitio Filmaffinity.