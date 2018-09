La perrita que es asistente técnica en el fútbol paraguayo

Carlos Jara Saguier es el entrenador del Club Sportivo 2 de Mayo, que pertenece a la segunda división del fútbol paraguayo, y aparte de todo lo que vive en el campo tiene una historia muy especial con Tesapara, la perrita que no se separa de él.

Todo tuvo su origen cuando "una vez le dí un pedazo de mi empanada, desde entonces no se separa de mí. Desde que vengo al estadio (Estadio Río Parapití) ella me recibe y ya no se despega. Cuando la quieren alejar, ella gruñe".



Tesapara es un nombre guaraní, y decidieron llamarla así por el cambio de color que sufren sus ojos cuando empieza a anochecer. Para el equipo, se volvió la guardiana del club: Cuando los portones se cierran en la noche, ella es la que se encarga de vigilar que nadie entre.

Además, en las sesiones de entrenamiento del equipo, se tira al suelo a imitar las rutinas que los futbolistas realizan.

El aprecio que le tienen a la inocente mascota es tanto que le permiten estar en las ruedas de medios o en las entrevistas para que salga en las fotos.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y aficionados al fútbol de diversos países ya han mostrado su apoyo al equipo.