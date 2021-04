La planta que podría salvar la producción mundial de café

RBG KEW Los granos de Coffea stenophylla tienen un sabor naturalmente dulce y afrutado. La planta puede tolerar temperaturas al menos 6 °C más altas que el café Arábica.

Una planta de café "olvidada" que puede crecer en condiciones más cálidas podría ayudar a salvaguardar la bebida del cambio climático en el futuro.

Los científicos predicen que pronto podríamos estar bebiendo stenophylla, un raro café silvestre del oeste de África que sabe al tradicional café arábica, pero crece en condiciones más cálidas.

A medida que aumentan las temperaturas debido al cambio climático será cada vez más difícil cultivar café.

Los estudios sugieren que para 2050, aproximadamente la mitad de la tierra utilizada en el mundo para plantar café de alta calidad será improductiva.

Encontrar un café silvestre que tenga buen sabor y sea tolerante al calor y la sequía es "el santo grial de la mejora del café", señaló Aaron Davis, jefe de investigación sobre café en Kew Gardens, el Real Jardín Botánico de Londres.

"He probado muchos cafés silvestres y puedo decir que sus sabores no son excelentes, no saben a arábica, por lo que nuestras expectativas eran bastante bajas", afirmó Davis a la BBC.

"Quedamos completamente impresionados por el hecho de que este café tenía un sabor increíble. Y tiene estos otros atributos relacionados con su tolerancia climática: crece y puede ser cosechado en condiciones de temperaturas mucho más altas que el café arábica".

RBG KEW La planta Coffea stenophylla fue redescubierta en estado silvestre en Sierra Leona luego de una búsqueda en bosques remotos.

Coffea stenophylla es una especie de café silvestre de África occidental que, hasta hace poco, se creía extinta fuera de Costa de Marfil.

Recientemente la planta fue redescubierta en estado silvestre en Sierra Leona, donde históricamente se cultivó hace aproximadamente un siglo.

Una pequeña muestra de granos de Sierra Leona y Costa de Marfil se tostó y usó para preparar muestras de bebidas, que luego fueron degustadas por un panel de conocedores del café.

Más del 80% de los jueces no pudieron distinguir entre stenophylla y el café más popular del mundo, arábica, en degustaciones a ciegas, según informaron los investigadores en un estudio publicado en la revista Nature Plants.

Los científicos también modelaron datos climáticos para la planta, y señalaron que potencialmente puede tolerar temperaturas al menos 6 °C más altas que el café arábica.

Este año se plantarán las primeras plántulas de stenophylla. El objetivo es comenzar a evaluar el potencial del café silvestre con miras a salvaguardar el futuro del café de alta calidad.

Davis espera que algún día se vuelva a cultivar en Sierra Leona a gran escala.

"Este café no va a estar en cafeterías en los próximos dos años, pero creo que dentro de cinco a siete años lo veremos ingresando al mercado como un café de nicho, como un café de alto valor, y luego, después de eso, creo que será más común", aseguró Davis.

La investigación se llevó a cabo en colaboración con el instituto de investigación francés Cirad y la Universidad de Greenwich, en Reino Unido.

CIRAD Más del 80% de los miembros de un panel de degustadores no pudieron distinguir entre Stenophylla y el café más popular del mundo, Arábica.

¿Qué es el café arábica?

Se considera que los granos arábica tienen un sabor superior. Este café se cultiva en las montañas y representa más del 60% de la producción mundial.

Tiene una resistencia limitada al cambio climático. Los agricultores ya están experimentando los impactos de temperaturas elevadas y precipitaciones escasas o irregulares.

Otras amenazas para la producción de café incluyen las fluctuaciones de precios, las plagas y enfermedades y los eventos climáticos extremos.

Getty Images La industria mundial del café está dominada por dos cultivos principales de café: arábica (Coffea arabica) y robusta (Coffeea canephora).

¿Dónde se encuentra el café silvestre?

La gran mayoría del café silvestre crece en bosques de África, incluyendo la isla de Madagascar.

Más allá de ese continente, el café silvestre se encuentra en otros climas tropicales, como partes de India, Sri Lanka y Australia.

¿Qué tipos de café bebemos?

Más de 100 tipos de árboles de café crecen naturalmente en los bosques, pero solo unos pocos se usan para beber.

La industria mundial del café está dominada por dos cultivos principales de café: arábica (Coffea arabica) y robusta (Coffeea canephora).

Una tercera especie: liberica (Coffea liberica) se cultiva en todo el mundo, pero rara vez se usa para beber.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.