La polémica por el insulto de la humorista Samantha Bee a Ivanka Trump

Getty Images Bee, a la izquierda, usó una palabra malsonante para referirse a Ivanka Trump.

La humorista Samantha Bee se disculpó, pero el lío ya estaba armado.

La humorista televisiva usó un término muy despectivos para referirse a Ivanka Trump, una de las hijas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente se mostró indignado y exigió que se le dé el mismo trato que a Roseanne Barr, cuyo espacio televisivo fue cancelado después de verter comentarios de tono racista sobre una de las asesoras del ex presidente Barack Obama.

Trump denunció en Twitter lo que considera "doble rasero" aplicado a Bee y Barr.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1002508937445478402

"¿Por qué no despiden a la sin-talento Samantha Bee por el horrible lenguaje que usó en su programa de baja audiencia? Un doble estándar total, pero OK, ¡estamos ganando y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo!", escribió el presidente.

El comentario de Bee se produjo en su programa televisivo cuando criticaba a la hija del presidente por la política migratoria de su padre.

Más tarde, admitió que había cruzado "una línea" y se disculpó por ello.

¿Qué dijo Samantha Bee?

El insulto lo lanzó Bee en su programa de TBS "Full Frontal", que además de significar "totalmente de frente" en inglés se usa para referirse a las imágenes en que alguien aparece totalmente desnudo.

La humorista, que habitualmente comenta en tono mordaz e irreverente la actualidad política del país, cargó contra la familia Trump por la decisión de las autoridades estadounidenses de separar los menores inmigrantes indocumentados de sus familias.

Mientras mostraba fotos de la época del expresidente Barack Obama de niños durmiendo en jaulas, Bee dijo: "Arrancar a los niños de sus padres es muy malvado".

Reprochó a Ivanka Trump que no mencionara la situación de estos niños en una imagen abrazando a su hijo en una imagen que publicó recientemente en su cuenta de Instagram.

"¿Sabes, Ivanka? Esa es una linda foto de tu pequeño y tú, pero, déjame solo decirte, de una madre a otra, haz algo respecto a las prácticas en inmigración de tu padre".

Getty Images La comediante se disculpó asegurando que había "cruzado una línea" con su lenguaje.

Entonces, se refirió a Ivanka Trump en el que es probablemente el término más despectivo del inglés, la palabra "cunt", que alude al aparato genital femenino y cuyo uso es un tabú.

También la calificó como "inútil".

Bee aconsejó a Ivanka Trump sobre cómo hacer para que su padre cambie de opinión.

"Ponte algo ajustado y corto, y dile a tu padre que (grosería) lo pare. Dile que fue una cosa de Obama, a ver qué tal va, ¿de acuerdo?".

https://twitter.com/iamsambee/status/1002252496532856832

Horas después se disculpó en Twitter:

"Me gustaría disculparme sinceramente a Ivanka Trump y mi audiencia por usar un expelitivo en mi programa para describirla. Fue inapropiado e inexcusable. Me pasé de la raya y me arrepiento profundamente".

La cuestión migratoria ha sido motivo de polémica recientemente en Estados Unidos después de que medios informaran de que las autoridades del país han perdido contacto con casi 1.500 niños inmigrantes a los que habían entregado a hogares donde se les iba a acoger hasta que se resolviera definitivamente su situación.

También ha habido críticas contra el gobierno por separar a los niños de sus padres cuando cruzan la frontera con México sin documentación.

https://twitter.com/IvankaTrump/status/1000770717628104710

El gobierno asegura que entrar sin permiso en Estados Unidos es un delito y que siempre que alguien es detenido cometiendo una infracción penal acompañado de un niño ambos son separados.

¿Cuál fue la reacción a las palabras de Bee?

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó: "Sus repugnantes comentarios y su programa no son adecuados para que se emitan".

Sanders exigió una disculpa pública de la cadena.

TBS emitió un comunicado en el que calificó el lenguaje empleado por Bee como "vil e inapropiado".

"Esas palabras no debieron emitirse . Fue también nuestro error y lo lamentamos", añadió.

Poco antes, la cadena de concesionarios de automóviles Autotrader.com había anunciado la retirada de su publicidad en el espacio de Bee.

https://twitter.com/AutoTrader_com/status/1002237396396756994

El revuelo en torno a las palabras de Bee se suma al debate sobre los mensajes cada vez más subidos de tono de las estrellas de la televisión en EE.UU.

En el último caso anterior, Barr había comparado con un simio a Valerie Jarrett, asesora de la época de Obama.

AFP Roseanne Barr vio su espacio cancelado en la cadena ABC por comparar a una antigua asesora afroamericana de Obama con un simio.

Disney, propietaria de la cadena ABC, que tiene los derechos del show de Barr, pidió disculpas a Jarrett.

Barr también tuiteó sobre el escándalo en torno a las palabras de Bee y pidió que no se la "compare con otra gente que ha dicho cosas horribles".

La primera dama, Melania Trump, también dijo que "el doble rasero es verdaderamente asombroso".

