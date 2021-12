La queja de China ante la ONU contra los satélites de Elon Musk por el riesgo de "colisión"

Getty Images

China llevó a Musk ante la ONU.

El país asiático elevó una queja ante Naciones Unidas después de que, según denunció, su estación espacial se viera forzada a evitar dos colisiones con satélites lanzados por el proyecto Starlink del multimillonario emprendedor Elon Musk.

La estación china tuvo este año dos "encuentros cercanos" con satélites de Starlink, una compañía proveedora de Internet operada por SpaceX, también propiedad de Musk.

Los incidentes denunciados por Pekín ante la agencia espacial de Naciones Unidas (ONU) no han sido verificados de forma independiente.

SpaceX no respondió de forma inmediata a la petición de comentario de la BBC.

No obstante, en una entrevista con The Financial Times publicada el miércoles, Musk defendió que el espacio es "enorme" y que hay sitio para miles de millones de satélites, sin mencionar específicamente la disputa con China.

El suceso ocurrió el 1 de julio y el 21 de octubre, de acuerdo a la documentación presentada por Pekín ante la ONU.

"Por cuestiones de seguridad la estación espacial china implementó un control preventivo para evitar colisiones", dijo Pekín en la denuncia.

Una vez conocido el incidente, Musk, Starlink y Estados Unidos recibieron numerosas críticas en la red social china Weibo.

"Los riesgos de Starlink van siendo expuestos gradualmente. Toda la humanidad pagará por sus actividades económicas", dijo un usuario.

China también acusó a Estados Unidos de poner en riesgo a los astronautas al ignorar las obligaciones de los tratados del espacio exterior.

El portavoz del ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, dijo que China le pide a Estados Unidos que actúe con responsabilidad.

Los científicos han hecho pública su preocupación por los riesgos de choques en el espacio y han llamado a los gobiernos del mundo a que compartan información sobre los 30.000 satélites y otros restos de basura espacial que se estima que orbitan a Tierra.

SpaceX ha lanzado ya casi 1.900 satélites como parte de su red Starlink para proveer de Internet a bajo precio y planea poner en órbita miles más.

El mes pasado la Nasa pospuso a última hora una caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional por el riesgo de colisión con basura espacial.

