La tensa media hora de Jani Dueñas en el Festival de Viña

El "Monstruo" despertó anoche en la 60° edición del Festival de Viña y la víctima fue la comediante Jani Dueñas. La voz en off del programa "La divina comida" e integrante de "31 Minutos", no pudo confirmar su gran currículum frente al público y fracasó al recibir las pifias de la Quinta Vergara.

¿No viste su presentación? Revive aquí la tensa media hora de Dueñas sobre el escenario festivalero.

- 0:00: Martín Cárcamo y María Luisa Godoy presentan a Jani Dueñas como una de las comediantes más importantes de la escena actual. "Una mujer de carácter, que no teme decir lo que piensa", dice la animadora. "Quiero pedir un gran aplauso porque llega solo ella a este escenario. Quiero que todo el mundo la reciba con el cariño que se merece", complementa Cárcamo, mientras el público aún reclama por el fin del show de Marc Anthony.

- 01:30: La comediante aparece sobre el escenario con los brazos en alto. "Buenas noches Viña", saluda al público, mientras las pifias continúan. "Que se ven lindos... ¿Y yo, cómo estoy? Se mueren lo fajá que estoy, me comí un queso en el camarín y ya me inflé", comienza.

- 02:07: Tras agradecer a los presentes por el cariño, se sienten los primeros aplausos de apoyo para la humorista. Al parecer, el público se dispone a escuchar el show en silencio.

- 02:19: "Esto es mucho menos espeluznante de lo que todo el mundo dice. Esta cuestión es como estar en casa, es increíble", dice Dueñas.

- 02:43: Se escuchan algunas risas.

- 04:22: La comediante recuerda su trabajo en "La divina comida", al que califica como una "joya" de la televisión chilena, y al recordar algunos capítulo habla con ironía de "la elegancia de Junior Playboy y la simpatía de José Antonio Neme". También se refiere a María Luisa Godoy: "La misma animadora de este certamen (...) se tiró unas tallas enfermas de ordinarias. Tú la ves toda flaquita y sofisticada, pero ¡oh, la güeona ordinaria!", lanza.



- 06:30: Al repasar su trabajo en "31 Minutos", se refiere a los niños. "Me encanta, pero es complicado porque hay que trabajar como para los niños. Y buena onda con los niños, a mí me caen bien los niños, son como unos borrachos con los que se puede conversar. Pero son complicados los niños, son cuáticos, como que botan cosas, meten bulla, corren, hay que tener cuidado con ellos porque se pueden morir", dice.

- 07:41: Comienzan a caer las primeras pifias. - 08:36: Se escuchan tibios de aplausos en apoyo a la humorista luego de empezar a recibir pifias. Ella continúa hablando sobre su cumpleaños número 40.

- 10:18: Las pifias se intensifican y Jani Dueñas interrumpe su rutina para preguntar qué sucede, continuando con un efusivo "¡vamos!", tras lo cual se escuchan aplausos. "Es bueno ser más vieja, porque uno descubre cosas que saben que son ciertas. Ya hay verdades que uno no va a negar. Y yo tengo una gran verdad que es que me carga la gente en general, me incluyo también, todos somos un poco de mierda", lanza.

- 11:37: "Tengo muchas amigas que son animalistas. ¿Hay algún animalista acá?", pregunta. El público no responde y pifia.

- 12:30: Dueñas intenta animar a la Quinta con un "¡vamos cabros!".

- 13:46: Las pifias se hacen más intensas y Dueñas pregunta: "¿Que me están tratando de decir, chiquillos?". Las primeras filas de la Quinta Vergara aplauden a la humorista para darle ánimo.

- 15:48: Jani Dueñas termina de contar chistes sobre la tercera edad, se muerde un dedo y mira al público con risa nerviosa. Las pifias son fuertes, aunque se escuchan algunos aplausos de apoyo.

- 16:01: "¿Saben por qué estoy esperando el momento de ser vieja? Porque quiero que llegue ese minuto en que sobre todo las mujeres podamos dejar la esclavitud de todo lo que nos han enseñado", continúan la humorista, haciendo referencia a los estereotipos de belleza.

- 17:37: "Sororidad, qué linda palabra y qué lindo pronunciarla en este escenario. ¿Saben lo que significa? Es la solidaridad entre mujeres, es la hermandad que ocurre entre las mujeres ante las injusticias de género", dice, y en alusión a la alcaldesa de Maipú, Kathy Barriga, agrega: "¿Qué es lo que pasa cuando no hay sororidad? Que terminas haciendo el Kiki Challenge en un auto municipal o haces un mural en tu comuna con tu cara. Claramente ahí no hubo una amiga que dijera 'no'". Comienzan los gritos de "¡que se vaya pa' la casa!". "

- 19:07: Jani Dueñas pregunta cómo están las mujeres y cómo están los hombres. "Se escucharon más fuerte los hombres. Igual es heavy, es difícil ser hombre en este momento, yo los quiero mucho, pero encuentro que es súper difícil ser hombre hoy día porque como que pasaron de moda heavy, como que ya nadie está hablando de ustedes de cosas buenas", dice. Las pifias son muy fuertes.

- 20:32: La comediante aclara que las "feminazis" no existen, al tiempo que la reprobación del público sube.

- 21:35: Jani Dueñas intenta contar una historia, pero se encuentra con un fuerte "¡no!" de parte del público. "¡No sean así!, pide.

- 24:09: Tras lanzar algunos chistes y percatarse de que el público no engancha con ellos y la pifia con fuerza, la comediante pregunta: "¿Trajeron algún tema para tratar del cual quieran hablar? No hay atao". Luego pregunta si en el público hay mujeres feministas y se auto responde: "Parece que todas se quedaron en la casa".

- 25:00: "Yo voy a continuar, chiquillos. Yo voy a continuar porque a eso vine", dice Dueñas, y agrega: "Esta es mi pega, esto es lo que hago".

- 26:31: La humorista continúa con chistes relacionados con los derechos de las mujeres, el aborto y el divorcio, y ante las fuertes pifias, dice: "Ustedes no están de acuerdo con la ley de divorcio, claramente. O están picados porque estoy tomando whisky y ustedes no".

- 28:49: Dueñas habla sobre la maternidad y lanza: "Siempre el problema son los niños y voy a decir algo muy impopular, quizá hay que dejar de tenerlos". Aclara que no es madre, que cree que ya no lo será y que admira a las mujeres que lo son. "¡Que se vaya pa' la casa!", grita el público. "Es que mi casa queda muy lejos, me puedo ir al hotel", responde ella. Luego de algunos segundos de silencio, añade: "Pucha no tengo a nadie a quién pedirle matrimonio", en clara referencia a lo que la noche anterior hizo Dino Gordillo sobre el escenario.

- 30:00: "Les puedo contar que no estoy teniendo sexo con nadie. Igual es como rico saber que nadie me está comiendo y que hoy me está comiendo el 'Monstruo'. Se siente bien", dice. "Les puedo contar la historia de un polvo que tuve", plantea Dueñas, a lo que recibe el rechazo rotundo del público. La comediante reacciona diciendo "se fueron en volá". Las pifias llegan a tal nivel, que no dejan que la comediante continúe con su rutina.

- 32:00: "Se veían tan bonitos cuando entré a este escenario. Nadie me está viniendo a salvar aquí, esto es un abandono total", comenta en directa alusión a Godoy y Cárcamo, quienes entonces salen a acompañar a Dueñas, quien pone así fin a su tensa rutina.

La comediante se retira del escenario, escoltada por los animadores. Crédito: El Mercurio.