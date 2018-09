La verdadera "Lolita": Sally Horner, el caso de la niña secuestrada a los 11 años que inspiró la emblemática novela

Corría el año 1948. Sally Horner tenía solo 11 años y vivía en la ciudad de Camden, Nueva Jersey. Nunca había hecho algo similar, pero para impresionar a sus amigas, intentó robar un cuaderno de una tienda. Entonces un hombre, quien dijo ser un agente del FBI, la atrapó. Se trataba de Frank La Salle, un mecánico de 50 años, quien la manipuló para llevarla secuestrada en un viaje en auto a lo largo de Estados Unidos. La niña solo pudo comunicarse con su familia 21 meses después, cuando consiguió escapar de su raptor.

La historia de Sally, en ese entonces, acaparó numerosos titulares, los que probablemente llegaron a manos de Vladimir Nabokov, literato de origen ruso que por aquellos años se encontraba en una crisis creativa y que encontró en la dramática historia la clave para publicar una obra que lo catapultaría a la popularidad: "Lolita".

Esta es la tesis que maneja la escritora Sarah Weinman en su investigación "The Real Lolita: the kidnapping of Sally Horner", un libro que recoge los resultados de cuatro años de estudios sobre la verdadera identidad tras el personaje creado por Nabovok.

Según Weinman, la razón que la llevó a escribir este ejemplar, que recién llegará esta semana a librerías estadounidenses y británicas, fue "reparar una injusticia". "La vida de Sally, que fue breve y trágica, augura otros calvarios sufridos por mujeres y niñas. Con este libro quise convertir a Sally en inmortal, porque su vida importó y sigue importando", declaró la autora a El País.

Ya en 2005, el académico ruso Alexandeer Dolinin, experto en la obra de Nabokov, había revelado algunas similitudes entre Sally Horner y el personaje de "Lolita": ambas eran morenas, hijas de madres viudas, fueron secuestradas casi a la misma edad y retenidas con los mismos métodos. Además, el personaje de Humbert en "Lolita" decía arriesgar una condena 35 años de cárcel por violación, pena idéntica a la que recibió La Salle.

Weinman aporta nuevos antecedentes, como por ejemplo, que La Salle no secuestró a Sally inmediatamente tras abordarla en la tienda, sino que se mantuvo en contacto con ella y la convenció para acompañarlo a Atlantic City. Para tranquilizar a su madre, el propio secuestrador la llamó haciéndose pasar por el padre de una supuesta amiga. Su madre terminó accediendo, acompañó a su hija a tomar el bus y la perdió de vista. Pero las tragedias en la vida de la niña no terminarían con el fin de su secuestro. Apenas dos años después de volver a casa, moriría en un accidente de tránsito.

En vida, Nabovok negó rotundamente haberse inspirado en el caso de Sally Horner. "Lolita nunca tuvo un original. Nació en mi mente, nunca existió", dijo a la BBC en 1962, año en que Stanley Kubrick llevó al cine la emblemática novela, con Sue Lyon en el papel de "Lolita".

Sin embargo, el autor dejó una pista en las últimas frases del libro, cuando el personaje de Humbert reflexiona: "¿Quizá había hecho yo con ella lo mismo que Frank La Salle, un mecánico de 50 años, había hecho en 1948 con Sally Horner?".