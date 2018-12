Las diez mejores series de 2018, según The New York Times en español

1. 'Better Call Saul', de AMC: Jorge Carrión explica que "pocas veces las segundas partes fueron mejores que las primeras y, sin embargo, eso es lo que está ocurriendo con las que podrían ser las dos mejores series de este 2018: 'The Good Fight' (secuela de 'The Good Wife') y 'Better Call Saul' (precuela de 'Breaking Bad')". Esta serie, de la cadena AMC y protagonizada por Bob Odenkirk, sigue la vida del peculiar abogado Saul Goodman mientras defiende a narcotraficantes y a toda suerte de criminales en general.

2. 'The Good Fight', de CBS: Producida por la cadena CBS, esta serie, según el crítico cultural Jorge Carrión, "ha conseguido recrear una atmósfera imposible. Una atmósfera paranoica. Un ambiente tragicómico. Una realidad carnavalesca que camufla un horror insoportable (y que convierte la serie, sí, en una casi comedia)". Spin-off de la recordada 'The Good Wife', la serie sigue la historia de la abogada Diane Lockart, quien dice unirse a Luca Quinn para crear un prestigioso bufete de abogados más prestigiosos de Chicago, después de ver su reputación amenazada por estar involucrada en una estafa.

3. 'Il miracolo', de SKY: Después de una redada en la guarida de un jefe de la mafia, la policía italiana encuentra una estatua de plástico de la Virgen. La imagen comienza a derramar sangre, dando vida a un misterio irresoluble que altera la vida de las personas en contacto con el caso. Esa es la trama de esta serie del canal de televisión Sky Italia. Para Carrión, esta serie "radiografía las contradicciones de sus personajes en el contexto de un país que no resuelve sus tensiones fundamentales: la del Estado con la Iglesia y la de las ciudades con el campo" y, además, "confirma a Italia como una nueva potencia en la producción de series de alta gama".

4. 'Fariña', de Antena 3 y Netflix: "Esta ficción basada en hechos reales demuestra que se pueden conquistar públicos a través de la excelencia sin necesidad de masacrar", así elogia el crítico Jorge Carrión esta producción española, basada en el libro homónimo del periodista Nacho Carretero. Producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Bambú Producciones, y disponible en Netflix, esta producción se desarrolla en la Galicia de los años 80, cuando la reconversión de la pesca ha dejado en paro a muchos trabajadores. Ante esta situación, los antiguos traficantes de tabaco dan el salto a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más peligroso: las drogas.

5. 'Wild Wild Country', de Netflix: Bajo la producción de Juliana Lembi y la dirección de Maclain y Chapman Way, 'Wild Wild Country' es una serie documental, original de Netflix, sobre el polémico indio gurú Bhagwan Shree Rajneesh - conocido como 'Osho'-, su asistente personal Ma Anand Sheela y su comunidad de seguidores 'Rajneeshpuram', localizada en el Condado de Wasco, en Oregón, Estados Unidos. Para Jorge Carrión, esta producción "ha logrado algo que tal vez ninguna serie documental había conseguido hasta ahora: ser tendencia y conversación mundial". El crítico asegura que es "un gran documento", pues en cinco capítulo "nos muestra la transición entre el movimiento hippie y la industria de la felicidad".

6. 'Fauda', de Netflix: Esta serie israelí narra la historia de un exagente israelí que decide capturar a su enemigo, un terrorista palestino conocido como 'La Pantera'. Dirigida por Assaf Bernstein, esta serie originalmente se transmitió por el sistema de televisión israelí Yes y, meses después, sus derechos fueron adquiridos por Netflix. "La serie, binacional y bilingüe, aunque finalmente israelí, retrata el sinsentido de una guerra que solamente produce más guerra. Tras toda esa tortura, mentira y muerte, en la tercera temporada seguro que todo irá a peor", explica Jorge Carrión.

7. 'El cuento de la criada', de HULU: Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la red televisiva Hulu estrenó este año la segunda temporada de 'El cuento de la criada', que sigue la historia de una mujer obligada a la esclavitud sexual que lucha por sobrevivir en una sociedad totalitaria que vive en lo que solía ser Estados Unidos. Y aunque el crítico Jorge Carrión asegura que esta temporada no fue tan favorable como la primera, reconoce: "la arriesgada apuesta de Bruce Miller - creador de la serie - por el terror psicológico me sigue pareciendo ganadora".

8. 'Succession', de HBO: Producida por HBO, esta serie sigue la historia de una familia estadounidense rica y poderosa que es dueña de un conglomerado internacional de medios y cuyos miembros buscan dirigir el negocio a su manera, a pesar del plan de sucesión establecido. Para el crítico Jorge Carrión, "es una memorable serie tragicómica que se burla hasta lo indecible de los hijos de papá".

9. 'The Fourth State', de Showtime: Transmitida en el canal de televisión por suscripción Showtime y dirigida por Liz Garbus, esta es una serie documental de cuatro partes sobre la cobertura de The New York Times a la Casa Blanca. Carrión asegura que esta "es la mejor serie documental que se ha filmado sobre Trump, aunque en ella el multimillonario y político sea más el hilo conductor que el foco del relato". El foco de la producción, explica el crítico cultural, es el diario The New York Times, "que tiene que enfrentarse a la cobertura de una presidencia que considera al periodismo como un enemigo de la democracia (y no como lo que debe ser: su principal aliado)".

10. 'Counterpart', de Starz: El listado lo abre la producción creada por Justin Marks y protagonizada por J.K. Simmons, quien da vida a un burócrata, llamado Howard Silk, un empleado de una agencia burocrática que descubre que la agencia para la que trabaja está ocultando una puerta de acceso a una dimensión paralela. Para Jorge Carrión, esta "es una serie que hibrida el relato de espionaje con la ciencia ficción de universos alternativos, imaginando una suerte de muro de Berlín subterráneo por cuyo paso fronterizo cruzan los agentes y diplomáticos de una realidad gemela a la otra (secretas ambas para el común de los doblemente mortales)".