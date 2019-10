Las divertidas fotos de ‘Pain Harold’, el abuelo del meme viral

"Pain Harold" o Andras Arató, su verdadero nombre, nació en 1947 en la ciudad de Koszeg, en Hungría. Tiene una familia conformada por su esposa y un hijo, de 46 años, quien odia las graciosas imágenes con la cara de su padre. En el transcurso de su vida se graduó de ingeniero eléctrico y fue vicepresidente de la sociedad eléctrica húngara. Según una entrevista concedida al medio Filo.news. siempre se consideró una persona tranquila y hasta un poco tímida, sin embargo, ahora su cara es conocida en todo el mundo por su expresión facial, y bajo otro nombre.

Su seudónimo es 'Hide the pain, Harold' o ('esconde el dolor, Harold' en español) y se ha convertido en un divertido meme en el cual se le ve con una sonrisa que aparentemente esconde algún tipo de sufrimiento.

Pero para saber cómo nació el famoso meme hay que devolverse 6 años, ya que, como afirmó el húngaro, la vuelta al mundo que ha dado su rostro fue pura coincidencia. Señaló que tras subir unas fotos de sus vacaciones a la red social Facebook, un fotógrafo lo contactó y le propuso realizar una sesión fotográfica para un banco de fotos genéricas, idea que le gustó y aceptó sin pensarlo.

Tres años después de la publicación de las fotografías, el hombre comenzó a buscarse en internet y encontró los primeros memes con su rostro bajo el seudónimo de 'Hide the pain, Harold'. Si bien reconoce que al principio no le gusto ser objeto de burla y trató de hacer que bajaran todos los memes con su cara, ahora se siente cómodo con su personaje.

"Todo esto causó un cambio dramático en mi vida. Antes era un tipo más bien tímido al que no le gustaba ser el centro de atención, ahora la gente me reconoce en la calle y me pide selfies. Mi esposa está orgullosa, pero mi hijo no puede aceptarlo, ni siquiera ve mis videos o memes", señaló.

El ingeniero eléctrico afirmó que no recibe dinero por las publicaciones hechas con su imagen, pero reconoció que gracias a ello ha ganado popularidad, lo que le ha permitido viajar por el mundo y grabar diversos comerciales para marcas importantes, como Coca Cola, con la que protagonizó un comercial para Coca Cola Zero en Hungría.

Este miércoles, usuarios de Twitter revelaron que el húngaro se encuentra en la ciudad de Santiago en Chile. Las imágenes dejan ver que Andras tiene una camisa con el nombre de la multinacional de dulces Trendy, así que se especula que se encuentra trabajando allí en un comercial para la marca.