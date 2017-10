Las evidencias que muestran que el escándalo sexual de Harvey Weinstein era un secreto a voces en Hollywood

Getty Images La actriz Gwyneth Paltrow fue una de las que denunció el comportamiento de Weinstein.

Cuando el actor Seth MacFarlane anunció las nominadas al Oscar como mejor actriz de reparto en 2013 hizo lo que ahora es una broma infame: "Felicidades, ustedes cinco ya no tienen que fingir que se sienten atraídas por Harvey Weinstein".

Fue una extraña referencia pública a lo que ahora es un enorme escándalo: el otrora poderoso productor de cine enfrenta una lista creciente de acusaciones de acoso sexual .

La revista estadounidense The New Yorker y el diario The New York Times publicaron reportajes en los que varias mujeres detallan los presuntos abusos que sufrieron por parte de Weinstein.

Getty Images El otrora poderoso productor de cine Harvey Weinstein enfrenta numerosas acusaciones de acoso sexual.

Muchas actrices de Hollywood, entre ellas algunas de alto perfil como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, están rompiendo con años de silencio .

Pero aquella "broma" de MacFarlane es un signo de que la conducta de Weinstein era un "secreto a voces" en la industria cinematográfica.

MacFarlane explicó que hizo aquel chiste después de que su compañera de rodaje en "Ted" Jessica Barth le contó cómo Weinstein se había comportado con ella dos años antes.

La actriz le dijo a The New Yorker que él intentó convencerla de que le diera un masaje desnudos en la cama.

El tema incluso fue objeto de otra referencia en la comedia "30 Rock" cuando en uno de los diálogos la actriz Tina Fey decía: "Oh por favor, no le temo a nadie en el mundo del espectáculo. Rechacé tener relaciones con Harvey Weinstein y no menos de tres ocasiones".

Pero, ¿cuánta gente sabía lo que estaba pasando y por qué no se reportó antes?

"Todo el mundo oía esas historias"

PA La productora Alison Owen no sabía que Weinstein se le había insinuado a su propia cuñada.

La productora británica Alison Owen, que trabajó en películas como "El sueño de Walt Disney" y "Las sufragistas", le dijo a la BBC que el comportamiento de Weinstein era un "secreto a voces".

"Todo el mundo había oído historias sobre Harvey", dijo Owen.

"Si estabas en la industria cinematográfica, no había forma de que no oyeras esas historias sobre Harvey".

"Nunca lo oí de primera mano. Pero siempre había historias , 'oh una actriz me dijo', 'alguien trabajando en la compañía de Harvey me dijo' u '¿oíste sobre la becaria que trabajaba para Harvey?'".

"Eran siempre de segunda fuente, pero eran muchas y variopintas", agregó la productora.

La actriz francesa Léa Seydoux escribió en The Guardian cómo Weinstein "de repente saltó sobre mí" en su habitación de hotel, y también recordó cómo ella lo había visto seduciendo a otras chicas e intentando convencerlas de que durmieran con él.

Getty Images La actriz Léa Seydoux denunció que todo el mundo podía ver qué estaba pasando.

"Todo el mundo podía ver lo que estaba haciendo", escribió la actriz. "Esto era lo más asqueroso. Todo el mundo sabía de lo que Harvey era capaz y nadie hacía nada ".

"Es increíble que haya actuado así durante décadas. Eso solo era posible porque tenía mucho poder", agregó Seydoux.

Weinstein negó cualquier contacto sexual no consensual.

The New York Times publicó un artículo en el que se decía que Weinstein llegó a acuerdos con ocho mujeres para que no salieran a la luz las acusaciones de acoso.

"Podía arruinar tu carrera"

La cuñada de Alison Owen, Laura Madden, trabajó para Weinstein, pero nunca le contó sobre las insinuaciones del productor. Sólo lo supo cuando lo leyó en The New York Times.

Owen cree que las revelaciones se producen ahora porque "la cultura dominante cambió" .

"Si tú eras una actriz y Harvey toqueteaba tus pechos mientras hacías una audición para él, ¿qué ibas a hacer?".

"No ibas a ir a la policía. No te iban a tomar en serio. No ibas a llamar a un periodista porque en ese momento Harvey tenía al mundo mediático entero en su bolsillo y nadie iba a ir contra Harvey Weinstein".

"Harvey podía destruir tu carrera" , le dijo Owen a la BBC.

"Pero ahora los vientos han cambiado en dirección opuesta y la gente está preparada para dejar constancia".

Investigaciones de 2004

Algunos periodistas dijeron estos días que habían intentado investigar lo que pasaba, pero las dificultades para convencer de hacerlo público a quienes lo acusaban, junto con el poder de Weinstein, significó que nada pudo ser publicado.

El actor Matt Damon fue acusado de frenar una historia sobre el comportamiento inadecuado de Weinstein que estaba siendo investigado por una reportera hace 13 años.

Sharon Waxman, experiodista de The New York Times y fundadora de la web The Wrap, dijo que en 2004 estaba investigando los rumores de que un ejecutivo de Weinstein en Italia se encargaba de buscarle mujeres.

Waxman dijo que Damon y el también actor Russell Crowe la llamaron para defender al empleado.

Damon dijo que no sabía los detalles de las acusaciones. "Yo nunca, nunca, nunca trataría de frenar una historia como esa", le dijo el actor al sitio Deadline.

Damon contó que Weinstein le dijo que la historia de The New York Times acusaba al ejecutivo italiano de "no tener experiencia profesional", Damon agregó que el productor le pidió "decirle a ella (Waxman) que él era un profesional y tenía una experiencia importante, y eso fue todo".

Getty Images La periodista Sharon Waxman no pudo publicar ninguna acusación relacionada con la conducta de Weinstein.

Waxman le dijo a la BBC que también en 2004 persiguió la historia de una mujer que había alcanzado un acuerdo con Weinstein.

"Me las arreglé para reunirme con la mujer en Londres, pero literalmente no dijo nada", contó Waxman.

"Fue una conversación muy frustrante. Le aterraba que pudiera violar su confidencialidad", añadió.

Waxman no pudo publicar ninguna acusación relacionada con la conducta de Weinstein.

"No todo el mundo lo sabía"

Muchas celebridades que hicieron comentarios en los últimos días dijeron que no sabían qué estaba pasando, incluso aunque conocían que él tenía mala reputación.

La actriz nominada al Oscar Annette Bening le dijo a la BBC que ella sabía que Weinstein era un "patán", pero que no era consciente de lo que pasaba a puerta cerrada .

Getty Images Weinstein negó las acusaciones en su contra.

La galardonada actriz Meryl Streep dijo que está "horrorizada por las vergonzosas noticias", pero quiso dejar claro que no todo el mundo sabía sobre el tema, ella incluida.

La triple ganadora del Oscar trabajó con Weinstein en películas como "La mujer de acero" y August: Osage County y en 2012 bromeó llamando a Weinstein "dios".

"Harvey respaldó el trabajo con fuerza, fue exasperante pero respetuoso conmigo y con muchos otros en nuestra relación de trabajo", señaló Streep al hablar sobre las acusaciones.

"No sabía nada de sus acuerdos financieros con actrices y colegas. No sabía que tenía encuentros en su habitación de hotel o en el baño, ni estaba al corriente de otros actos de coerción".