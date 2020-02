Tendencias Las fascinantes (y alentadoras) revelaciones sobre la teoría de la evolución expuestas por los matemáticos ¿La supervivencia del más fuerte? Entonces, ¿por qué vemos conductas cooperativas y hasta altruistas en el reino animal...? Por Redacción - BBC News Mundo Enlace copiado Enlace copiado Getty Images Con la teoría de la evolución, el mundo natural cobró sentido, pero eso no quiere decir que el más fuerte siempre gane: a menudo es cuestión de estrategia. El irlandés Oscar Wilde, famoso por sus agudos dichos, escribió una vez: "La vida nunca es justa. Y quizás es preferible para muchos de nosotros que no lo sea". Como suele suceder con las ocurrencias, tiene al menos un grado de verdad, pero también es cierto que, en cualquier tipo de interacción, nuestro sentido de lo que es y no es justo es increíblemente poderoso. De hecho, en ciertas circunstancias, puede hasta hacernos perder deliberadamente. Para explorar esta forma aparentemente irracional de pensar, qué tal si jugamos al juego del ultimátum. Es muy simple: yo propongo y tú decides . > ¡A jugar! Alguien me dio US$100 para que los divida contigo. Si tú aceptas mi propuesta, nos quedamos con el dinero. Si la rechazas, nos lo quitan. Getty Images Nos regalaron US$100, con la condición de que los dividamos entre los dos. Lo justo sería que yo te ofreciera US$50 y me quedara con US$50. Pero como yo tengo la plata, te ofrezco US$40, para quedarme con US$60.

¿Qué dices?

Quizás aceptes; al fin y al cabo, entre no recibir nada y tener US$40...

De pronto hasta aceptarías mi oferta si lo dividiera 70-30, siguiendo la misma lógica.

Pero ¿qué dirías si te digo que me voy a quedar con US$ 80 y te voy a dar US$ 20 ?