Las fotos de Céline Dion que han vuelto a encender las alarmas por su estado de salud

Desde hace varias semanas, Céline Dion ha captado la atención del mundo por las especulaciones que se han generado en torno a su estado de salud, luego de que en octubre de 2021 y a mediados de enero de 2022, anunciara la cancelación de más de 16 conciertos de la gira titulada “Courage World Tour”, los cuales, estaban programados para llevarse a cabo entre marzo y abril de este año en Estados Unidos.

Dichos espectáculos, eran los que faltaban por realizarse antes de que surgiera la pandemia provocada por la expansión del coronavirus en marzo de 2020.

Foto AP

Según los respectivos comunicados que se emitieron, la cantante de 53 años sufre espasmos musculares severos, por lo que se tuvo que someter a un tratamiento médico para que se los trataran. Lo anterior no sólo le impedía actuar en los shows en vivo, también seguir con los ensayos.

“Realmente esperaba que ya estaría bien, pero supongo que sólo tengo que ser más paciente y seguir el régimen que me recetan mis médicos. Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones hoy que afectarán los planes dentro de dos meses”, apuntaba el mensaje que la cantante emitió a través de sus redes sociales.

Ahora, Céline vuelve al generar preocupación al reaparecer en una serie de fotografías que le fueron tomadas el pasado 19 de enero, mientras acompañaba a sus hijos, Nelson y Eddy de 11 años, al dentista y en las que luce muy desmejorada.

Las instantáneas que fueron publicadas por la revista francesa “Paris Match”, muestran a Céline Dion en su faceta de mamá, vestida con un atuendo en blanco y con parte de su pelo canoso, según los datos que se revelaron, las imágenes se tomaron en Henderson, cerca de Las Vegas.

�� NOUVELLES PHOTOS@celinedion le 19 janvier 2022 à Henderson près de Las Vegas avec ses jumeaux Nelson & Eddy chez le dentiste. pic.twitter.com/djtfXNfoCu — CelineDionFansFrance (@CDionFansFrance) January 27, 2022

Aunque la versión oficial es que los problemas de salud de la intérprete de éxitos como “My heart will go on”, “The power of love” y “To love you more”, se deben a espasmos musculares severos, lo cierto es que su extremada delgadez ha vuelto a llamar la atención y provocado rumores acerca de probables desórdenes alimenticios.

Asimismo, la hermana de la cantante, Claudette, ha asegurado que lo que tiene Céline no es nada grave, ya que ella no le hubiera ocultado el diagnóstico de sus médicos, aunque sí confirmó que es doloroso.