Las personas que juegan videojuegos son más felices, según estudio

En los últimos años se ha hablado mucho de el efecto de los videojuegos en las personas.

Algunos afirman que ayuda a mejorar ciertas habilidades, otros que afecta las capacidades cognitivas. Ahora un nuevo estudio afirma que aquellos que juegan durante largos períodos de tiempo tienden a sentirse más felices que los que no lo hacen.

Lo anterior es la conclusión a la que llegó una investigación realizada en el Oxford Internet Institute basada en la participación de un total de 3 mil 274 jugadores, todos con más de 18 años que jugaron Animal Crossing de Nintendo y Plants vs Zombies de EA.

Lo que hace diferente a este análisis es que los datos recopilados sobre la duración de las sesiones de juego no se basaron en estimaciones autoinformadas, que podrían ser inexactas, sino que las compañías de videojuegos se pusieron en contacto con los gamers habituales de sus títulos para invitarlos a participar en el estudio. Así, Nintendo proporcionó datos sobre los tiempos de juego en Animal Crossing: New Horizons mientras EA también compartió algunos datos sobre el rendimiento en el juego dentro de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville como logros y los emoticones que los participantes habían usado para expresarse.

A los encuestados se les asignó un código de identificación único, que ingresaron para completar una encuesta de Oxford que relacionó cuánto tiempo había jugado cada participante con sus respuestas respecto a su bienestar.

El profesor Andrew Przybylski, quien dirigió el estudio, dijo que estaba sorprendido por los resultados: "Si juegas a Animal Crossing durante cuatro horas al día, todos los días, es probable que digas que te sientes mucho más feliz que alguien que no lo hace", dijo.

Sin embargo aclaró que los resultados no significan que “Animal Crossing por sí solo te haga feliz", lo que llamó su atención es que, 40 años de investigaciones previas, habían sugerido que cuanto más jugaban las personas, más infelices decían que estaban.

El académico sugirió que una razón de la discrepancia podría ser que ambos juegos tienen características sociales, en las que los jugadores interactúan con personajes controlados por otros humanos. "No creo que la gente invierta mucho tiempo en juegos con un aspecto social a menos que estén contentos con eso", dijo.

También dijo que aquellos que se habían sentido obligados a jugar, por ejemplo, porque buscaban evitar el estrés en otras partes de sus vidas, habían informado estar menos contentos. "Contrariamente a muchos temores de que el tiempo de juego excesivo conducirá a la adicción y la mala salud mental, encontramos una pequeña relación positiva entre el juego y el bienestar", se afirma en el estudio.

Comprobación

Dado que el estudio solo está basado en par de juegos, el instituto de investigación de Oxford ha pedido a otros creadores de juegos que compartan datos similares.

"Necesitamos estudiar más juegos y más jugadores, durante más tiempo. Son dos juegos de un millón, son videojuegos sociales, y esto es solo una correlación”. Pero, si tienen la oportunidad de acceder a información de más empresas: “sería como dejar que los psicólogos estudien todos los campos de juego del mundo. Podríamos construir una teoría del acoso o aprender cómo las personas construyen nuevas amistades. Mi esperanza es que esto fomente la curiosidad y la colaboración y los datos abiertos", señaló Przybylski.

También opinó que este estudio es un gran paso adelante para la investigación sobre el efecto psicológico de los videojuegos que podría conducir a una mayor cooperación entre los académicos y la industria del juego para obtener mejores estudios sobre los comportamientos de los gamers.

"Hay una amplia gama de comportamientos prosociales y antisociales que suceden en los juegos, y hay una amplia gama de experiencias positivas y negativas en las que es más o menos probable que nos metamos si tenemos un día bueno o malo", finalizó.