Las pistas de Blue: ¿qué ha pasado en 25 años? Celebran aniversario con emotivo mensaje

En las últimas horas, la mayoría de las redes sociales se han inundado de una emoción en común: la nostalgia.

Por lo que se lee en miles de publicaciones en plataformas como Twitter o Facebook, parece que muchos jóvenes adultos están regresando a su niñez.

La razón detrás de ese ‘viaje en el tiempo’ tiene que ver con que ‘Las pistas de Blue’, uno de los programas más icónicos de la televisión infantil, está cumpliendo 25 años de estreno.

Y, como si no fuese suficiente el simbolismo de ese primer cuarto de siglo, las cuentas de redes de Nickelodeon, casa productora del show para niños, compartieron un video de Steve Burns, su primer presentador, con un sentido mensaje que tiene conmocionados a los internautas.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Salt, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”, se preguntó ante la cámara el hombre, de 47 años, quien en comienzos de sus veinte lideró la resolución de misterios con la inolvidable perrita azul llamada ‘Blue’.

Steve Burns permaneció cerca de ocho años al lado de la icónica perrita 'Blue'.

El actor y músico, que dejó las pantallas de Nickelodeon en 2002, recordó su salida del programa y cómo esa experiencia cambió para siempre su vida. ¿Cómo no recordar los curiosos bailes de Steve, quien solía usar siempre un saco de rayas verdes de distintos tonos?

“¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad que, por cierto, fue bastante desafiante, pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso. Ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad?”, indicó.

Luego, con el tono característico que encantó a millones de niños curiosos a finales de los noventa y comienzos de los 2000, Steve reflexionó sobre la importancia del programa en el crecimiento personal de sus hacedores y, por supuesto, de sus televidentes:

“Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben. Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es super genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme“.

“Por cierto, se ven geniales, lo que sea que estén haciendo vale la pena”, concluyó.

So about that time Steve went off to college… #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy — Nick Jr. (@nickjr) September 7, 2021

Como era de esperarse, sus palabras han desatado una ola de reacciones estremecedoras que, para los más fanáticos del programa, llevan a una sencilla conclusión: todo pasado fue mejor. O al menos ese lapso de la niñez, para muchos, fue espectacular.

¿Porqué crecimos?��

Las pistas de Blue, las pistas de Blue, Blue, Blue. �� https://t.co/ls4wLA3l64 — Lu (@Lalu_quepinta) September 8, 2021

no amigo el video de steve de las pistas de blue pic.twitter.com/1T1t4ih5Na — erick (@erickodiasuuser) September 8, 2021

Steve diciendo que está orgulloso de mi por ayudarlo a encontrar las pistas de Blue.



Yo:#BluesClues25 pic.twitter.com/lQBDK5eum3 — Yelu C. (@capciocitadice) September 8, 2021

el video de Steve de las pistas de Blue realmente me dejó así pic.twitter.com/kf7gelcLy8 — sh a nn o n (@shannon_martzu) September 8, 2021

Esto me conmueve mucho al recordar la vez que le pedí a mi mamá una libreta para jugar a las pistas de blue jajsajsja �� https://t.co/8hqUt1PL4k — Jules �� (@lamkillerqueen) September 8, 2021

Varios internautas recordaron con añoro el capítulo en el que Burns se despidió de ‘Blue’ y sus compañeros investigadores. “Los extrañaré”, avisó en el clip de 2002.

ok suffer with me pic.twitter.com/65HDTkIQZC — r ���� (@epipeny) September 7, 2021

Incluso, el emotivo mensaje ha despertado varias reacciones humorísticas en las cuales los ‘viejos niños’ televidentes piden que se haga una nueva versión del programa pues, a pesar de haber sido expertos resolviendo misterios de niños, aseguran no tener muchas ‘pistas’ sobre la vida adulta.

El chaboncito de las pistas de blue salió a decir después de 20 años por qué se fue de tu vida. Más responsabilidad afectiva que cualquier persona con la que me vincule hasta el día de hoy https://t.co/umSWXFioeU — Alina (@AveAveces) September 7, 2021

Steve de las pistas de Blue diciendo que me veo bien y que está orgulloso de mí ya contribuyó más como figura paterna que mi papá en los últimos años. — dawn of marco ⚔️���� (@dysuweird) September 8, 2021

Steve diciendo "Gracias" en lenguaje de señas es lo que necesitamos para esta mañana. Deberían salir las pistas de Blue para adultos que aún no tenemos ninguna "clue" �� https://t.co/FZNLWkMVUG — Fancy Guisélle (@fancyguiselle) September 8, 2021

Me acabo de dar cuenta de que @nickjr debería hacer unas Pistas de Blue modernas para que Steve nos enseñe a ser adultos, porque sigue teniendo the nicest vibes y lo vería DEMASIADO https://t.co/nU5ATkEX4V — �� Anaísa López (@AnaisaLopez) September 8, 2021

¿Qué ha pasado en 25 años?

Terminada su participación en el show, Steve Burns desarrolló sus estudios de actuación e, inclusive, incursionó como músico con bandas de poco renombre y hasta alcanzó a montar una propia.

‘Steve Burns and The Struggle’, llamó a su experimento sonoro que no tuvo mayor éxito.

Actualmente, sigue participando en algunas producciones televisivas en Estados Unidos.

Su paso por ‘La ley y el orden’, serie de ‘NBC’, fue uno de los más destacados.

En cuanto a ‘Las pistas de Blue’, su éxito imperecedero llevó a que Nickelodeon lanzará hace un par de años un ‘remake’ con el protagonismo de ‘Blue’ y el presentador nacido en Dubai Joshua Dela Cruz.