"Mis amigos británicos me advirtieron que no me casara": las revelaciones de Meghan Markle sobre su vida como esposa del príncipe Harry

Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, reveló que sus amigos le aconsejaron que no se casara con el nieto de la reina Isabel II para evitar la presión de la prensa.

Markle, que ostenta el título de duquesa de Sussex, confesó en un reportaje emitido este domingo por la cadena británica ITV que en su círculo cercano le dijeron "que no debería hacerlo porque los tabloides iban a destruir mi vida".

Y añadió que adaptarse a la vida real ha sido "muy duro" y que ella no estaba preparada para el escrutinio de los medios británicos .

"Cuando conocí al que ahora es mi esposo, mis amigos estaban felices porque yo estaba feliz. Pero mis amigos británicos me advirtieron que no debía casarme con él porque los periódicos iban a destruir mi vida", anotó.

"Nunca pensé que esto sería fácil, pero sí pensé que sería y justo y esa es la parte que es realmente difícil de entender. Cuando la gente dice cosas que son falsas , y se les recalca que no son ciertas pero igual se les permite decirlas... resulta muy duro", agregó.

Por su parte, el príncipe Harry, al preguntársele sobre una supuesta desavenencia con su hermano Enrique, dijo que ambos iban "por caminos diferentes".

Getty Images Los duques de Sussex visitaron Sudáfrica el pasado septiembre junto a su hijo Archie.

La duquesa de Sussex también señaló que fue difícil convertirse en madre bajo el escrutinio de los medios.

" He sido totalmente honesta con H -así lo llamo-, sobre que no es suficiente sobrevivir solamente. Eso no es el objetivo de vivir. Uno tiene que prosperar y ser feliz", agregó.

La duquesa se refirió además a la dificultad de combinar una vida bajo los focos con los retos de ser "una nueva madre o una recién casada".

"No muchas personas me han preguntado si estoy bien. Pero mi lucha es algo muy real que sucede detrás de las cámaras".

Los duques de Sussex fueron entrevistados por el periodista Tom Bradby de ITV durante su viaje a Sudáfrica, el pasado septiembre.

Ante la pregunta de cómo está saliendo adelante, Meghan Markle dijo: "Mire, cualquier mujer -especialmente cuando está embarazada- es realmente vulnerable, así que fue un reto y luego cuando tienes un recién nacido... ¿sabes?... Especialmente como mujer, es mucho".

A la pregunta de si es justo decir que ha sido "una lucha", la duquesa dijo contundentemente "sí".

Reuters El príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle se casaron en 2018.

Es el mensaje de una historia muy infeliz

Jonny Dymond, corresponsal de la realeza de la BBC

El príncipe Harry ha aprendido a ser diplomático. Pero sus palabras sobre su hermano confirman que ya no son tan cercanos como antes. Y que por supuesto siempre habrá amor. Pero que las cosas han cambiando.

Por su parte, la duquesa es una excelente comunicadora y su mensaje fue controlado, bien pensado y perfectamente expresado. " Nunca pensé que sería fácil, pero sí pensé que sería justo ", dijo.

Siempre los británicos se han sentido orgullosos de ser personas justas y por eso ella utilizó esa palabra, para que su mensaje resonara.

"¿Ha sido una lucha?", presionó el periodista Tom Bradby, de ITV. "Sí", respondió la duquesa. El príncipe Harry admitió que él continúa luchando con su salud mental . La pareja está sintiendo y hablando de la presión y se ha dicho que Harry ahora ve la sombra de su madre en cada cámara, en cada titular. Esto es una historia muy infeliz.

Lo que resulta extraño. Porque a la vez son muy queridos y, con la energía de Harry y la historia personal de Meghan, continúan tocando temas que los otros miembros de la realeza no abordan.

Pero ahora es notable su descontento.

Recuerdos dolorosos

En el documental también habla al príncipe Harry, quien dijo que los recuerdos sobre a la muerte de su madre, Diana de Gales, en 1997 son como una "herida que supura".

En el viaje, Harry visitó un proyecto de control de minas antipersonales que fue respaldado en años anteriores por la princesa Diana en Angola y dijo que fue "emotivo" repetir los pasos de su madre.

"Creo que ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo, cada vez que veo una cámara, cada vez que oigo un clic, cada vez que veo un flash... me lleva de vuelta a ella; en ese aspecto es el peor recuerdo de su vida, y no de los mejores momentos".

"Ahora tengo una familia a la que proteger " sentenció

Getty Images El príncipe Harry visitó un proyecto de retirada de minas que fue apoyado por la princesa Diana en el pasado.

Y por supuesto habló de la relación con su hermano, el príncipe William, que ha estado también bajo el escrutinio de los medios. Y confirmó que ambos estaban transitando por "caminos diferentes".

"Somos hermanos. Siempre lo seremos, pero como en toda relación hay buenos días y malos días", dijo.

"Ciertamente estamos transitando por caminos diferentes, pero siempre voy a estar para él y yo sé que él siempre estará allí para mí", dijo el menor de los príncipes.

Fue al final de este viaje cuando tanto Harry como Meghan presentaron sendas demandas contra la prensa.

Meghan demandó al Mail on Sunday por publicar una de las cartas que le envió su padre.

Harry presentó su pleito en el Alto Tribunal contra los dueños del Sun, del difunto News of the World y del Daily Mirror en relación con un supuesto hackeo telefónico.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=R0_ELSTr_X0

https://www.youtube.com/watch?v=mqc-KBwIFsk

https://www.youtube.com/watch?v=wdeCiZtTwgI