Latin Grammy 2020: Residente, Mon Laferte y otros galardonados en la noche que celebra la música latina

En una ceremonia virtual -no obstante, internacional- los Latin Grammy 2020 premiaron a los mejores exponentes de la música latina la noche de este jueves.

Bajo el lema "La música nos humaniza", la gala aprovechó el carácter virtual de la ceremonia para cambiar de escenario saltando entre varias ciudades.

Participaron artistas desde Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, San Juan y, como sede central, Miami.

Varias presentaciones resaltaron la actual crisis de la pandemia, particularmente la canción de Pitbull, "I Believe That We Will Win" ("Creo que ganaremos"), dedicada a los trabajadores médicos que están en la primera línea del combate contra el coronavirus.

Uno de los premios más cotizados, el de Mejor Canción del Año, fue para el puertorriqueño Residente con "René", un tema confesional en el que aborda su salud mental, entre otras cosas.

En su discurso de aceptación, el cantante exhortó a sus colegas a concentrarse más en el arte de hacer música en lugar de los números que determinan el éxito.

"El arte no se hizo para establecer récords, no estamos en las olimpiadas", dijo, al tiempo que exhortó reducir la obsesión por las redes sociales.

Algunos ganadores notables:

Canción del Año: "René", Residente

Disco del Año: "Contigo", Alejandro Sanz

Álbum del Año: "Un Canto por México, Vol.1", Natalia Lafourcade

Mejor Artista Nuevo: Mike Bahía

Mejor Canción Pop: "Tu tu", Camilo y Pedro Capó

Mejor Canción de Rock: "Biutiful", Mon Laferte

Mejor Canción Pop/Rock: "La Canción de las Bestias", Fito Páez

Mejor Canción Rap/Hip Hop: "Antes que el Mundo se Acabe", Residente

Mejor Canción Alternativa: "En Cantos", Ile y Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Salsa: "40", Grupo Niche

La noche estuvo llena de presentaciones memorables a través del variado espectro de música latina, incluyendo los géneros regiones mexicanos, tropical y reguetón.

También hubo un homenaje especial a la desaparecida leyenda de la salsa, Héctor Lavoe.

Aunque muchos veteranos de la música fueron galardonados, incluyendo Carlos Vives, Rosalía, Natalia Lafourcade, Bad Bunny y Alejandro Sanz, también hubo el reconocimiento de nuevos artistas que ganaron por primera vez, entre ellos Mike Bahía.

