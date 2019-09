Layla Bukele no ha sido la única bebé llevada a actos oficiales ¿Quiénes han sido los otros?

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas concurren los mandatarios de casi todos los países del mundo. Alrededor de dos centenares de autoridades se encuentran reunidos en Nueva York, Estados Unidos, esta semana.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también acudió a la Asamblea General y lo hizo acompañado de su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, y de su hija, Layla, quien apenas tiene 40 días de nacida.

Algunas personas han cuestionado la presencia de la niña en la actividad, al considerar que el ambiente no es el adecuado para la bebé.

Sin embargo, la aparición de la recién nacida en un escenario concurrido y de carácter oficial recuerda a otras ocurridas anteriormente en otros actos oficiales en diferentes países. A continuación mostraremos otras situaciones públicas en las que un bebé se robó el foco de atención en eventos de grandes magnitudes.

Primera ministra de Nueva Zelanda y presidente de parlamento cuidan a bebés

En junio de 2018, Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, dio a luz a su hija Neve Ardern. El 25 de septiembre dio su discurso ante el resto de mandatario en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con su bebé, ya de tres meses de edad, acompañándola.

Mientras esperaba su turno para dar el discurso, la funcionaria jugaba con su hija.

Su esposo, Clarke Gayford, fue quien se hizo de cargo de la niña mientras ella daba las palabras en representación del país oceánico.

Algo similar ocurrió en agosto de este 2019, cuando el presidente de la cámara de representantes neozelandeses, Trevor Mallard, se hizo cargo del bebé que su homólogo, el diputado Tamati Coffey, había llevado a la sesión.

"Normalmente, la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo", dijo Mallard teniendo en sus piernas al bebé.

Polémica en México por senadora y su bebé

La senadora mexicana del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), Martha Márquez, se hizo acompañar de su bebé a una sesión del senado mexicano en enero pasado. Ella dio su postura acerca de la temática que estaba siendo discutida en ese momento.

Sin embargo, fue la frase del presidente de la Mesa de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, la que desató la polémica. “Hay un límite de tolerancia materno-infantil”, le dijo, a lo que Márquez solo le pidió que la respetara.

Fue hasta después que se dio cuenta de la gravedad de la situación, al considerar que la acción que ella había realizado no era motivo de desencanto o falta al protocolo. “Yo estaba haciendo mi exposición y me sorprendió mucho su comentario. Mi única reacción fue pedirle que me respetara. Es un retrógrado”, dijo. “Llevo a mi hija porque soy mujer, madre y profesional”, agregó en su momento la funcionaria.

Diputada española amamanta a su bebé en el curul

Otros casos todavía más antiguo fue, por el ejemplo, el de la diputada del partido PODEMOS de España, Carolina Bescansa, quien desató la polémica en 2016 en la Cámara Baja española, al amamantar a su bebé en el curul que le había sido asignado.

Las opiniones dentro del parlamento rápidamente se dividieron, con posturas a favor y en contra ante esta situación. Algunos diputados dijeron que esa era la forma de retratar las dificultades que cada madre debe sufrir como "dar de pecho en la invisibilidad", dijeron.

Mucho antes, en 2009, la llamada “euromadre”, Hanne Dahl, llevó a su bebé al pleno del parlamento europeo. “No me quedó más remedio, mi marido tenía una reunión”, argumentó entonces.