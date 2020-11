Ligia Roca indignada por un hecho que calificó como cruel y brutal. ¡Entérate!

La famosa presentadora de televisión salvadoreña, Ligia Roca es un ícono en las redes sociales por ser amante y defensora de los animales. La tarde de este miércoles 11 de noviembre expuso a través de las historias de su cuenta de Instagram un vídeo en donde se observa a un hombre aparentemente maltratando a un animal en una ciudad de El Salvador.

En el vídeo no queda claro si el perro que sostiene por la cola está vivo o muerto, pero la influencer dejó claro su descontento ante tal acción y pidió que las autoridades hagan las respectivas investigaciones para hacer justicia ya que no considera justo que se trate de tal forma a otro ser vivo.

"Yo no pude verlo (el vídeo) porque a mi me afectan bastante emocionalmente estas imágenes y estos vídeos de abusos animales tan brutales... que se haga justicia, nosotros en el país tenemos una Ley de Bienestar y Maltrato animal y que se haga valer esta ley, no se puede tratar así a otro ser viviente y presumirlo, ser tan cruel deliberadamente...", expresó Roca.

La comunicadora también pidió que se difundiera el vídeo, esperando que el Ministerio de Medio Ambiente tome acción ante las imágenes y denuncias de varios cibernautas ante este hecho.

Al parecer la acción se dio en la Residencial Megapoli de San Miguel. Según se compartió en la descripción del vídeo, los vigilantes de la Residencial tienen por costumbre perseguir a los perros y maltratarlos.

"Vaya señores, aprovechen, alguien que quiera un pedazo de venado, ahorita aquí vamos a horneralo, quien quiera la cabeza...", se escucha en el vídeo que circula en redes sociales.

Mira el vídeo aquí.