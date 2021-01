LinkedIn: diez formas para mejorar su búsqueda de empleo

Foto: archivo

LinkedIn, propiedad de Microsoft, es una red social profesional que permite conectar a las empresas con los empleados, y últimamente la plataforma ha introducido una serie de herramientas con el fin de ayudar a sus 706 millones de miembros a conectarse con más de 14 millones de ofertas de trabajo y aprender nuevas habilidades para el desarrollo de sus carreras.

No obstante, más allá de las herramientas, lo que importa o tiene mayor en incidencia en la búsqueda de empleo es el uso que se le dé a la plataforma, puesto que muchas personas se decepcionan al no encontrar los resultados esperados en LinkedIn. Por esto, ya sea que esté buscando un nuevo empleo o solo trate de expandir su red profesional, aquí le contamos cómo usar este sitio web para sacarle máximo provecho.

Actualice su perfil constantemente

Un perfil de LinkedIn bien cuidado es una manera importante de seguir siendo relevante. “Mucha gente solo actualiza su LinkedIn cuando está buscando trabajo, por lo que no se utiliza todo su potencial”, dice Ashley Watkins, asesora de búsqueda de empleo y exreclutadora corporativa. “Se preguntan por qué nadie se acerca a ellos; es porque están inactivos. Si tu perfil es anticuado, casi es como si no existieras”. Además de mostrar su empleo y sus habilidades, asegúrese de incluir una foto adecuada. “Tu foto debe ser profesional y representarte bien”, dice Tejal Wagadia, reclutadora corporativa de StrongMind, una empresa de educación digital.

La sección de habilidades de su perfil de LinkedIn merece una atención especial si está buscando trabajo, ya que los reclutadores a menudo buscan candidatos utilizando habilidades como palabras claves. “Los miembros de LinkedIn que tienen al menos cinco habilidades en su perfil tienen 27 veces más probabilidades de ser descubiertos por los reclutadores”, dice Blake Barnes, quien supervisa la estrategia y el desarrollo de nuevas herramientas y productos de LinkedIn. Sin embargo, no se deje llevar demasiado. “Si no has ejercido una habilidad en los últimos cinco años, no la pongas en la lista”, dice Wagadia.

Sea activo en la plataforma

La interacción constante quizá no le permita obtener un empleo de manera directa, pero puede ayudar a abrir puertas y ponerlo en el radar de la gente. “Cuando das clic en ‘me gusta’, comentas el contenido de otras personas y compartes artículos que leíste y te agradaron, eres más visible”, dice Watkins.

Sin embargo, no publique cualquier cosa, esto no es Facebook ni Instagram. “Cíñete a tu área de especialización”, sugiere Wagadia. “Y definitivamente evita involucrarte en debates políticos o religiosos. Eso solo causa problemas, y si un reclutador o un gerente de contratación lo ve, va a cuestionar tu juicio”.

Así no esté buscando empleo, es importante que utilice LinkedIn constantemente, como si fuera otra red social de las que usa cotidianamente. Leer, publicar y comentar los contenidos de otros perfiles le ayudará a tener mayores interacciones con otras personas cercanas a su campo profesional.

Haga nuevas conexiones, pero sea estratégico

“Si estás buscando un trabajo en una determinada empresa, empieza por hacer una búsqueda avanzada para encontrar personas en la empresa con las que tengas algo en común y así llegar a ellas”, dice Michael Quinn, gerente sénior de Ernst & Young, quien se especializa en ayudar a las organizaciones a atraer talento.

Sin embargo, evite que parezca una transacción. “Empieza por mirar su contenido e interactúa con base en eso”, dice Quinn. “No le envíes mensajes a la gente solo porque quieres algo”, agrega, y sugiere que comparta un poco sobre su vida profesional y comente sus mensajes, así “estás construyendo una relación”.

No sea tímido acerca de la necesidad de nuevo empleo

Un aspecto positivo de la pandemia es que ha eliminado parte de la incomodidad de admitir que ha perdido su trabajo; por esta transparencia, ahora LinkedIn introdujo una característica llamada ‘abierto al trabajo’, que permite a los usuarios mostrar una insignia en su foto de perfil que indica que está buscando un nuevo empleo. Y, según los datos de la empresa, eso puede impulsar su perfil. “Hemos visto que las personas tienen un 40 por ciento más de probabilidades de recibir un mensaje de un reclutador y un 20 por ciento más de probabilidades de recibir un mensaje de otro miembro si muestran de manera pública que están ‘abiertas al trabajo’ ”, dice Barnes.

Anticipe nuevos puestos de trabajo y entrevistas

Los datos recopilados en agosto mostraron que los usuarios tienen cuatro veces más probabilidades de recibir respuesta de un reclutador de empleo o un gerente de contratación si solicitaron un puesto de trabajo dentro de los primeros diez minutos de la publicación, según LinkedIn. Así que ser rápido es útil. “Recomendamos establecer alertas de empleo para que los listados que cumplan con tus criterios específicos te sean enviados en cuanto se publiquen”, explica Barnes.

Capacítese

LinkedIn también ofrece la herramienta Learning Solutions, que permite a los usuarios capacitarse a través de cursos en línea para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Son cerca de 1.500 cursos disponibles en español y que abarcan diferentes áreas empresariales, que van desde el diseño y la programación de software hasta el manejo de programas como Excel o PowerPoint e incluso lecciones sobre cómo manejar una conversación de negocios.

Manténgase abierto a transiciones de carrera

Linkedin tiene la herramienta Career Explorer (explorador de carreras), que ofrece orientación a los usuarios hacia nuevos puestos de trabajo que se alinean con sus habilidades, pero que pueden estar en una industria o área diferente que no habían considerado antes. “Nuestros datos nos dan una visión única sobre las trayectorias profesionales y cómo se transfieren las habilidades de un trabajo a otro”, dice Paul Ko, el jefe de investigación de política económica de LinkedIn.

Para utilizar Career Explorer, los miembros escriben su trabajo actual o más reciente y obtienen una lista de otras sugerencias de trabajo que requieren habilidades similares. Esta también sugiere puestos disponibles en su área geográfica. “El objetivo es ayudar a las personas para que aprovechen las oportunidades que deberían estar considerando, pero que ni siquiera conocían”, analiza Ko.

El inglés ayuda

El manejo de una segunda lengua, especialmente del inglés, siempre ofrece mayores y mejores oportunidades laborales a nivel nacional e internacional. Manejar dos o más idiomas es hoy en día uno de los principales requisitos para acceder a grandes compañías, por lo que LinkedIn le ofrece la opción de crear su perfil en otros idiomas.

Experiencia y estudio

Siempre es importante que incluya en su perfil la trayectoria profesional y académica que ha tenido y que sea pertinente para los empleos a los que desde postularse. Incluya sus logros alcanzados, pues estos llaman la atención de los reclutadores; destaque las empresas en las que ha trabajado, así como los cargos que ha desempeñado y los tiempos de duración. Para el caso de los estudios es clave que incluya aquellos que se relacionen con su área profesional, por lo que no se recomienda incluir la información del colegio en el que estudio o los cursos básicos o generales que tomó.