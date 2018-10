Little Viejo anuncia cambios tras llegar al millón de "compatriots" en YouTube

Iván Bustillo es el youtuber Little Viejo desde el 19 de diciembre de 2011, día en que subió su primer video. Fue el momento en que una afición que de niño se enfocaba en hacer videos con juguetes, familia y amigos de la iglesia pasó del perfil personal en Facebook a YouTube.

"Estoy emocionado y agradecido porque crear el contenido ha sido un esfuerzo que ha tenido el apoyo de la audiencia, de amigos, familia y colegas", dice Bustillo sobre el haber llegado a la destacada cifra de "compatriots".

Lo que hace distinto a Little Viejo es que su afán de hacer reír y entretener va acompañado con el deseo de dejar un mensaje positivo. Cuenta que fue en los inicios de su carrera que definió cuál sería su enfoque: "Vi que muchos creadores de contenido hablaban de todo, pero no todos dejaban algo bueno a la audiencia. Uso un humor blanco para compartir principios y valores basados en la palabra de Dios".

Bustillo reconoce que sus expectativas no eran altas al iniciar con el canal de YouTube. "No me imaginaba llegar ni a mil seguidores", cuenta.

YouTube, algo temporal

Las personas que lo siguen en las diferentes redes sociales pueden esperar un cambio en el trabajo de Bustillo. Dice que en su canal de YouTube entrará en marcha una transición hacia contenido como cortometrajes y "sketches", videos en los que no estará él en la pantalla la mayor parte del tiempo.

Además, Bustillo confiesa que la "linda" etapa de Little Viejo en YouTube es "temporal", en la que no se ve por muchos años más. El futuro de su carrera estaría en la creación de contenido digital orientado a la publicidad.

Además, comenta que un nuevo Jesuscribe es el gran evento en la agenda de Iván Bustillo. La presentación se realizará el sábado 10 de noviembre en el anfiteatro del CIFCO, a partir de las 6:00 p.m. Junto a Little Viejo estarán THRazo y Carlos Erazo, de Proyecto GTG.

Las entradas pueden adquirirse vía internet en lataquilla.net, pero también pueden comprarse en kioskos de La Taquilla en los centros comerciales Multiplaza y Metrocentro. Bustillo contó que una sección ya está agotada: la VIP Plus, que permitía conocer a los protagonistas y tener una camiseta del espectáculo.

"Estamos pidiendo a Dios que esté presente. Además de la comedia lo principal es dejar un buen mensaje, que la vida es mejor vivirla con amor", concluye Little Viejo sobre el Jesuscribe.