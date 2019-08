Los Beatles en Abbey Road: los miles de fanáticos que se reunieron para recrear la mítica foto en su 50 aniversario

Getty Miles de fanáticos celebraron el 50 aniversario de la foto de Abbey Road.

Miles de fanáticos se congregaron en la mítica calle Abbey Road de Londres, 50 años después de que los Beatles caminaran sobre su cebra para la portada del último álbum que grabó la banda.

El cuarteto de Liverpool cruzó Abbey Road el 8 de agosto de 1969 y el nombre de la calle dio título al álbum.

Jaime Garri, de 61 años, voló más de 14 horas desde Santiago de Chile para conmemorar este aniversario.

"Hay que darles las gracias por darnos una música tan encantadora ", dijo.

La imagen de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison es una de las más emblemátic a s de la música.

Desde el lanzamiento del undécimo álbum de estudio de los Beatles, el paso de cebra se ha convertido en un punto turístico para fanáticos que detienen el tráfico para tomarse fotos imitando a la banda.

Y este jueves, una multitud se reunió para recrear el momento una vez más.

Getty La foto sirvió de portada para el último álbum que grabaron The Beatles.

"Amor y positivismo"

Los fans estuvieron muy animados y muchos se disfrazaron como sus ídolos para homenajear a la banda.

Momo Raickovic, quien se vistió como Harrison, le dijo a la BBC que el ambiente era "mágico" . Había grupos de personas interpretando sus canciones favoritas del grupo.

Después de viajar desde Toronto, Canadá, para visitar el sitio por primera vez, el joven de 27 años dijo que la experiencia fue más allá de sus "sueños más salvajes".

"Para mí, su música significa amor, positivismo y felicidad . Sus canciones difundieron el mensaje positivo y eso fue evidente en la gente que estuvo aquí", agregó.

Getty Un hombre disfrazado de Paul McCartney le propuso matrimonio a su novia durante el evento.

Garri, quien ha visitado el cruce ocho veces, dijo que continúa regresando porque la portada del álbum era "perfecta" y capturó la época poco antes de la separación de la banda en 1970.

Eran "el tipo de personas que te dan alegría y momentos agradables en la vida", dijo Garri mientras las personas en los autos hacían sonar sus bocinas frustrados por no poder avanzar debido a la multitud.

Daniela Geber, de 52 años, de Viena, Austria, viajó a Londres por primera vez para unirse a la celebración.

"Me dije a mí misma que estaría parada en Abbey Road en el 50 aniversario. Vinieron personas de todo el mundo, viejas y jóvenes. Siento que no estoy sola ", dijo Geber.

Getty Los asistentes se tomaron fotos con una foto de cómo lucía la calle en la época en la que se tomó la imagen.

"Sabes que es buena música cuando se extiende por generaciones. Esta música nunca morirá ".

A los fanáticos del grupo también se les unió la banda tributo Fab Four, que llegaron en una réplica del auto Rolls Royce de Lennon.

La Autoridad de Transporte de Londres informó que dos rutas de buses tuvieron que desviarse brevemente cuando las filas para cruzar la calle bloquearon el acceso.

Abbey Road Studios invitó a las personas a tomarse una foto con un fondo de cartón de la imagen original de los Beatles en su estacionamiento.

La modesta toma de los músicos en el cruce de peatones adornó la portada del último álbum que grabó el cuarteto, aunque Let It Be fue realmente el último álbum que lanzó el grupo.

