Los dos inmigrantes de El Salvador que apoyaron a Yris Palmer para fundar su imperio de belleza: "Estaría perdida sin mis padres"

La salvadoreña Yris Palmer mostró a sus seguidores cómo forjó su imperio de belleza en Estados Unidos y agradeció el apoyo incondicional de su padre. La influencer comenzó su empresa "Star Lash" dentro de la casa de su papá, donde solía colocar pestañas a las clientas que la visitaban. Un set completo de la que hoy es una exclusiva línea que usan famosas costaba en ese entonces $40.

Palmer solía trabajar en una tienda de zapatos y luego en una tienda de ropa. Incluso vendió Herbalife. Nunca dejó de pensar en superarse económicamente. Su padre se encargaba de recogerla cuando ella salía de trabajar. "Me acuerdo cuando me enseñaste un cheque con lo que hiciste en dos semanas. Y me dijiste 'Esto no es para mí'. Me acuerdo que eran como $800", recordó el connacional, quien emigró de forma ilegal de El Salvador hacia Estados Unidos hace 41 años.

Él sigue trabajando en instalar alfombras, que fue el oficio que aprendió al llegar a Estados Unidos, contó Palmer en un video publicado en su canal de YouTube. "Yo me preguntaba cómo podía mejorar mi vida", dijo la influencer.

"Ella es mi única hija y siempre quise lo mejor para ella. Yo hacía sacrificios para que ella lo tuviera todo. Ella tenía una ilusión, yo pensaba que ella malgastaba su tiempo. No es fácil llegar donde ella ha llegado. Dios ha estado a su lado. Estoy tan orgulloso de ella. Nunca pensé que tendría a una hija tan inteligente. Siento que Diosito me le ha ayudado en todo y ella ha trabajado mucho", dijo su padre.

El padre de Yris, de 66 años, se mudará de su casa actual en California y por eso la salvadoreña mostró a sus fans dónde comenzó todo. Su papá ha conservado todas sus cosas intactas, la luz que su hija utilizaba para colocar pestañas, sus tarjetas, y el espacio en el que trabajaba hasta noche. T

También en el que solía ser su cuarto se ha detenido el tiempo. Incluso sus almohadas y fotografías de su fiesta de quince años permanecen en la habitación.

"Yo hacía que todo funcionara, y siempre puedes hacer que todo funcione", dice Palmer, quien habla a su padre en español. Él contó que le pareció extraño la idea de comenzar un negocio de extensiones de pestañas y pensó que lo mejor para su única hija era seguir estudiando. "Yo pensaba que no iba a resultar. No era un negocio que conocía", dijo.

Pero hoy Palmer es una exitosa empresaria con clientas y amigas famosas como Kylie Jenner, Christina Milian, Ariana Grande y Selena Gómez. Su negocio sigue creciendo y de momento reinvierte parte de sus ganancias.

Su vida hoy es muy diferente. Pero su historia comenzó como la de muchos otros inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos.



"Soy hija única. Mi papá me ha enseñado el trabajo duro. Yo lo veía irse al trabajo todos los días. No tenía un día libre. No hacíamos muchas cosas juntos porque siempre trabajaba pero siempre quería lo mejor", relató.

"Mis padres fueron pobres en El Salvador. Él tenía 12 años cuando tuvo su primer par de zapatos en El Salvador, creció en casa de su abuelo junto a otras tres personas. Su madre murió cuando él tenía 3 años", contó Palmer.

"Ellos crecieron deféndiendose a ellos mismos. Ahora que veo atrás, veo que he sido tan bendecida con mis padres. Estaría perdida sin" ellos.

El motivo de Palmer en el video fue revelar que este es el primer mes que su padre vive como trabajador retirado luego de 42 años de vida laboral. Ahora él se preocupa por hacer que el dinero que le dará el Seguro le alcance para vivir en California.

Es por eso que la influencer decidió hacerle un regalo. Pagar su renta por todo un año.

"Te amo tanto y aprecio tanto todo lo que has hecho para criarme", le dijo.

A lo que su padre le responde emocionado: "Yo nunca hice nada para que tú me devolvieras algo. Yo todo lo hice porque te adoro.Si yo me quedaba sin comer no me importaba. Si volviera a nacer haría lo mismo".



Mira aquí el video completo: