Los errores del cine de Hollywood que divierten a los historiadores

El 8 de diciembre de 1941 Japón atacó la base militar estadounidense de Pearl Harbor, en Hawaii, donde más de 300 aviones abrieron fuego en la mañana de ese domingo y fallecieron alrededor de 2 mil 500 personas.

Este suceso fue retratado por Hollywood en 2001 en la película protagonizada por Ben Affleck, pese al disgusto de historiadores y amantes de los eventos históricos, quienes apuntaron que el filme de Roland Emerich estaba lleno de inconsistencias.

El historiador Lawrence Suid, experto en el suceso del Pacífico, afirmó que esta película nominada a cuatro premios Oscar, más que ser una cinta biográfica, es un producto basado en un hecho histórico, que tenía “un parecido lejano” a lo que realmente pasó.

Tras el estreno de esta cinta, comenzaron a salir las quejas de involucrados e historiadores, quienes detallaron que algunos pasajes presentados en el filme eran ridículos.

Por su parte, el gobierno de Japón sí declaró formalmente sus hostilidades contra Estados Unidos, algo que se suele omitir no sólo en las películas, sino que la “historia propagandística americana” da por cierto.

Otra libertad que se tomaron fue cuando un paralítico Franklin Delano Roosevelt se levanta de su silla de ruedas, ya que no hay ningún registró que sustente que esto en realidad sucedió.

Esta no es la primera vez que Hollywood retrata sucesos históricos con errores, imprecisiones o inventos en pro de hacer a la película más llamativa, patriótica o heroica.

Aquí algunos de los largometrajes que, pese a haber tenido éxito en la taquilla y crítica, según historiadores, lo que retratan en ellas es equivocado.

“Corazón valiente”: Los libros de historia muestran que los escoceses no usaban faldas y que fue hasta aproximadamente el siglo XVI que las comenzaron a portar. En el filme se ve a Mel Gibson con uno a lo largo de toda la película, que tiene lugar en la primera década de 1300.

Otro error que notaron los historiadores fue retratar a William Wallace (Mel Gibson) como alguien que no tenía riquezas, cuando en realidad el personaje pertenecía a una familia adinerada y noble.

La cronología también está equivocada, ya que la esposa del rey Eduardo II tenía tres años de edad cuando su suegro Eduardo I ordenó la ejecución de Wallace. Dato histórico que arruina la trama.

“El patriota”: Los protagonistas parecen ser revolucionarios humildes, trabajadores y honrados, pero en esa época toda la gente adinerada, sin excepción, tenía esclavos en sus tierras, era algo común, pero ellos no los tenían.

Por otra parte, se retrata la Batalla del Palacio de Justicia de Guilford como uno de los puntos más importantes de esta historia. Pero aquella batalla fue ganada por los ingleses que estaban en inferioridad numérica. Además, en dicha batalla se considera como el momento en que las operaciones militares británicas en la Guerra de la Independencia tenían más fuerza.

“Rey Arturo”: La película está ambientada cuando el imperio retira sus tropas de la actual Gran Bretaña, que fue en el año 407 d. C. y los legionarios visten uniformes del siglo I d. C. (la era clásica representada con mayor frecuencia en las ilustraciones).

La productora aseguró que habían realizado una investigación histórica en profundidad, pero diversos historiadores encontraron varios errores más.

Artorio Castus existió en realidad, era un oficial romano que comandaba un foederati sarmatiano en el Muro de Adriano, pero murió alrededor del año 200 d. C.

Cerdic atacó a los romanos con su hijo Cynric, pero lo hizo a principios de los años 500 d. C.

Pelagio realmente fue juzgado por herejía, pero fue absuelto y murió de viejo; además, el juicio fue una década después de este escenario, y en el siglo V no se solía ejecutar a nadie por herejía, de todos modos.

“Gladiator”: Este filme de Ridley Scott obtuvo 12 nominaciones al premio Oscar y ganó cinco, incluyendo Película.

Pese a ello, las críticas no se hicieron esperar por la gran cantidad de errores históricos que presenta.

Al inicio del filme se le advierte al espectador que se basa en la historia de Roma para crear una historia ficticia, por lo que podría justificarse que el argumento no se ajuste mucho a la realidad histórica.

Algunos de los errores más evidentes es el de la caravana de gladiadores que entra en Roma; se ve la pared que rodea toda la ciudad que se asemeja a la Muralla Aureliana. El Muro Aureliano se hizo hasta el año 275 d. C.

La película comprime el reinado de 13 años de Cómodo en lo que no puede ser más de dos años.

Cómodo era más joven y estaba más en forma física de lo que se representa, casado y no cometió parricidio. Además, la película muestra batallas enteras que no ocurrieron, una raza de perros (pastor alemán) que no existía en ese momento e inscripciones latinas con gramática incorrecta.

Los protagonistas usan armas y armaduras propias de fines del siglo XIII o principios del XIV y no del momento en el que se sitúa la película. Además, los buques que aparecen responden a modelos de finales del siglo XIII.